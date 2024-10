Jedna z najważniejszych postaci australijskiej muzyki elektronicznej i post-punkowej, Ian "Ollie" Olsen zmarł w wieku 66 lat. Oświadczenie o śmierci muzyka pojawiło się w jego mediach społecznościowych. Olsen odszedł spokojnie we śnie, a do ostatnich chwil towarzyszyła mu jego żona, Jayne. Muzyk od 2019 roku cierpiał na zanik wieloukładowy, która to choroba została zdiagnozowana u niego rok później.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock "Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Olliego Olsena. Od pojawienia się pierwszych oznak choroby w 2019 roku, niczym wiking, którym zawsze był, walczył z zanikiem wieloukładowym. Odszedł spokojnie we śnie dzisiaj rano pod opieką lekarzy ze szpitala w Melbourne oraz z żoną Jayne u swojego boku. Prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - czytamy w mediach społecznościowych australijskiego artysty. Ian "Ollie" Olsen był multiinstrumentalistą, kompozytorem i inżynierem dźwięku. Jak również pionierem australijskiej muzyki eksperymentalnej. Swoją muzyczną kreatywność rozwijał w latach 70. w takich zespołach jak The Young Charlatans czy Whirlywirld. Później pracował z wieloma innymi grupami i projektami, a także u boku wokalisty INXS Michaela Hutchence’a, dla którego napisał solowy singiel "Rooms for the Memory". W 1987 roku utwór ten królował na australijskich listach przebojów. "Tęsknię za Michaelem każdego dnia. Czas spędzony z nim był wspaniały. Tuż przed jego odejściem rozmawialiśmy o dalszym tworzeniu muzyki razem" - wyznał Olsen po samobójczej śmierci Hutchence’a. "Obierałem bardzo dziwne muzyczne trajektorie. Pracowałem z operami, pracowałem z orkiestrami, robiłem tak wiele rzeczy, że nie wyobrażasz sobie nawet, że mógłbym je robić. Po prostu robiłem wszystko, co się pojawiło i nie bałem się próbować. Nie boję się żadnych projektów" - mówił Olsen w jednym z wywiadów z 2021 roku przypomnianym przez portal ABC News. Informacja o śmierci artysty zbiegła się w czasie ze wsparciem ze strony rodziny, przyjaciół i fanów, którzy trzymali kciuki za poprawę jego zdrowia po tym, jak ogłoszono, że stan Olsena znacząco się pogorszył. W tym celu zorganizowana została zbiórka na pokrycie kosztów leczenia. Jak czytamy we wpisie w mediach społecznościowych, pieniądze zebrane za jej pośrednictwem zostaną wykorzystane przez żonę muzyka na pokrycie kosztów pogrzebu. Na przyszły tydzień planowane jest włączenie artysty do Galerii Sław australijskiego stanu Wiktoria. Odbędzie się to w czwartek 24 października podczas corocznej ceremonii wręczenia muzycznych nagród Music Victoria Awards. Zobacz również: Liam Payne nie żyje. Były wokalista One Direction miał 31 lat

