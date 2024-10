Odnosząc się do przypadków zabójstw młodych kobiet przez nielegalnych imigrantów, Harris podkreśliła, że jest jej przykro. Jednocześnie oskarżyła Donalda Trumpa o to, że storpedował ponadpartyjny projekt restrykcji na granicy i nie chce rozwiązać problemu imigracji, lecz wykorzystuje go w kampanii.

Nie jestem dumna, mówiąc że to jest idealny system imigracyjny. Jasno mówiłam, że jest zepsuty i że musi zostać naprawiony - przyznała Harris.

Pytana z kolei o sprawność umysłową prezydenta Bidena oznajmiła, że urzędujący prezydent ma odpowiedni osąd sytuacji i doświadczenie, by podejmować ważne decyzje. Dodała jednak, że to nie Biden startuje w wyborach i zaznaczyła, że wyborcy powinni być zaalarmowani stanem "niezrównoważonego" - jej zdaniem - Trumpa.

Oskarżyła też stację Fox News o manipulację, kiedy ta podczas wywiadu wyemitowała okrojoną wypowiedź Trumpa na temat "wrogów wewnętrznych".

Odpowiadając na pytanie o swoją poprzednią wypowiedź o tym, że uznaje Iran za największego przeciwnika Ameryki, Harris powiedziała, że podtrzymuje swoje "niezachwiane" zobowiązanie do zapewnienia, by Izrael był w stanie się obronić przed atakiem Iranu i jego wspólników. Oskarżyła też Trumpa o to, że przyczynił się do niestabilności w regionie, wycofując się z umowy atomowej z Iranem.

Wywiad Harris w Fox News - jej pierwszy w karierze występ w tej stacji - był elementem jej starań, by przyciągnąć do siebie wyborców Republikanów niechętnych Donaldowi Trumpowi. Tuż przed wywiadem kandydatka Demokratów wystąpiła na wiecu w Pensylwanii w towarzystwie setki popierających ją republikańskich polityków, podczas którego chwaliła byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a i przedstawiała Trumpa jako zagrożenie dla konstytucji i demokracji w USA.