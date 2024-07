Ukraiński prezydent zapewnił, że Kijów pozostanie na zawsze wdzięczny Bidenowi za jego przywództwo. "Wspierał nasz kraj w najbardziej dramatycznym momencie w historii, pomagał nam nie dopuścić do tego, żeby Putin okupował nasz kraj, kontynuował pomoc dla nas w czasie tej strasznej wojny" - wyliczał.

Zełenski przyznał, że sytuacja w Ukrainie i całej Europie pozostaje wymagająca. "Mamy nadzieję, że nieprzerwane silne przywództwo Ameryki nie dopuści do tego, by rosyjskie zło odniosło sukces, albo by jego agresja opłacała się" - podsumował.

List Joe Bidena, w którym ogłosił swoją decyzję, został opublikowany na platformie X w niedzielę przed godz. 20 czasu polskiego.