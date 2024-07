Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zjednoczyć Partię Demokratyczną i nasz kraj, by pokonać Donalda Trumpa - oświadczyła w niedzielę wiceprezydent USA Kamala Harris, której kandydaturę poparł Joe Biden.

Kamala Harris i Joe Biden / Allison Joyce / PAP/EPA Jestem zaszczycona, że otrzymałam poparcie prezydenta i mam zamiar zapracować na tę nominację i wygrać ją - oznajmiła wiceprezydent, cytowana przez agencję AP. Pochwaliła też decyzję Bidena o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję, nazywając ten krok "bezinteresownym i patriotycznym czynem". Dodała, że Biden stawia Amerykanów i kraj "ponad wszystko". Prezydent USA Biden ogłosił w niedzielę rezygnację z ubiegania się o reelekcję i poinformował o poparciu dla kandydatury Harris. "Dzisiaj chcę zaoferować moje pełne wsparcie i poparcie dla Kamali, która zostanie kandydatką naszej partii" - napisał na platformie X. Swoje poparcie dla Harris wyrazili też m.in. Bill i Hillary Clinton. Jak podał Reuters, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump ocenił, że Harris będzie łatwiejsza do pokonania w listopadowych wyborach niż Biden. Zobacz również: Donald Trump z ostrym komentarzem po decyzji Joe Bidena