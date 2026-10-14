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Nieznani sprawcy, być może obywatele Rosji, zastrzelili pięciu ukraińskich żołnierzy w obwodzie charkowskim. Trwają poszukiwania napastników.

Informacji na temat zbrodni, do której doszło we wtorek w obwodzie charkowskim, jest niewiele. Największe ukraińskie media poinformowały jedynie, że nieznany sprawca otworzył ogień z broni automatycznej i zabił pięciu żołnierzy.

Według portalu Gławkom, uzbrojony mężczyzna podszedł do domu w miejscowości Kutuziwka, w którym przebywali ukraińscy żołnierze, i zaczął strzelać. Zginął wówczas jeden wojskowy.

Następnie napastnik wszedł do budynku i kontynuował strzelaninę, zabijając kolejnych czterech żołnierzy. Wszystko trwało około dwóch godzin, po czym nieznany sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.

Serwis poinformował, że w obwodzie charkowskim trwają poszukiwania dwóch rosyjskich żołnierzy, którzy uciekli z niewoli. W artykule nie wskazano wprost, że to oni mogą być zamieszani w zabójstwo ukraińskich wojskowych.

Wśród prawdopodobnych sprawców są obywatele Rosji

Tragiczne doniesienia potwierdziła później elitarna 72. Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Czarnych Zaporożców, do której należeli zmarli wojskowi.

Jednostka podała w komunikacie na Telegramie, że „w zdarzeniu mogły brać udział osoby, które prawdopodobnie są obywatelami Federacji Rosyjskiej”.

„Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz poszukiwanie osób, które mogą mieć z nim związek” - czytamy w zdawkowym oświadczeniu.