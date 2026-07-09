Zbliżenie Londynu z UE? Faworyt na następcę Starmera ogłasza

W opublikowanym na łamach dziennika „The Times” tekście były burmistrz Wielkiego Manchesteru zadeklarował, że Wielka Brytania powinna odbudować twardą siłę w obliczu nowej epoki. „Bardzo odmiennej od tej, w której zaprojektowano sporą część naszego wojskowego wyposażenia” - stwierdził, zapowiadając, że na kontraktach na nowe uzbrojenie skorzystają przede wszystkim firmy brytyjskie, co ma doprowadzić do „odbudowy i ponownego uprzemysłowienia” Zjednoczonego Królestwa.
Możemy jednocześnie bronić naszego bezpieczeństwa narodowego, chronić i rozwijać gospodarkę oraz wzmacniać państwo - zapewnił.
Podkreślił także, że „wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pozostanie niezachwiane”.
Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo euroatlantyckie są nierozerwalnie związane z tym, co dzieje się w Ukrainie - dodał.
Londyn bliżej Unii Europejskiej? Burnham chce bliższych relacji
Andy Burnham zadeklarował też, że chce zacieśnienia współpracy pobrexitowej Wielkiej Brytanii z UE w takich sferach jak współpraca w walce z nielegalną imigracją, terroryzmem i dezinformacją napędzaną przez sztuczną inteligencję.
Chcę jeszcze bliższych relacji z państwami Europy, większej pracy w ramach europejskich formatów, takich jak E3 (Zjednoczone Królestwo, Francja i Niemcy), wzmocnienia europejskiego filaru NATO oraz usuwania barier we współpracy przemysłów obronnych - zadeklarował.
Burnham zapowiedział też, że na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa pozostawi Jonathana Powella, byłego szefa kancelarii Tony'ego Blaira i głównego negocjatora ze strony brytyjskiej podczas rozmów ws. zakończenia konfliktu w Irlandii Północnej. Powell zajmuje stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa od grudnia 2024 r.
Rusza proces wyboru następcy Starmera. Burnham faworytem
W czwartek formalnie rozpoczął się proces zgłaszania nominacji w wyborach na nowego szefa Partii Pracy, który potem zostanie premierem Zjednoczonego Królestwa. Faworytem i jedynym politykiem, który zadeklarował chęć udziału, jest Burnham.