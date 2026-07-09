Zbliżenie Londynu z UE? Faworyt na następcę Starmera ogłasza

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Faworyt do objęcia funkcji premiera Wielkiej Brytanii Andy Burnham przedstawił swoje priorytety polityki zagranicznej. Prawdopodobny następca Keira Starmera zamierza skupić się na modernizacji armii, zwiększeniu środków na obronność, a także wsparciu dla Ukrainy i zbliżenie w relacjach z państwami Unii Europejską - szczególnie z Francją i Niemcami. „Musimy odbudować twardą siłę” - zaapelował Burnham.

W opublikowanym na łamach dziennika „The Times” tekście były burmistrz Wielkiego Manchesteru zadeklarował, że Wielka Brytania powinna odbudować twardą siłę w obliczu nowej epoki. „Bardzo odmiennej od tej, w której zaprojektowano sporą część naszego wojskowego wyposażenia” - stwierdził, zapowiadając, że na kontraktach na nowe uzbrojenie skorzystają przede wszystkim firmy brytyjskie, co ma doprowadzić do „odbudowy i ponownego uprzemysłowienia” Zjednoczonego Królestwa.

Możemy jednocześnie bronić naszego bezpieczeństwa narodowego, chronić i rozwijać gospodarkę oraz wzmacniać państwo - zapewnił.

Podkreślił także, że „wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy pozostanie niezachwiane”.

Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo euroatlantyckie są nierozerwalnie związane z tym, co dzieje się w Ukrainie - dodał.

Londyn bliżej Unii Europejskiej? Burnham chce bliższych relacji

Andy Burnham zadeklarował też, że chce zacieśnienia współpracy pobrexitowej Wielkiej Brytanii z UE w takich sferach jak współpraca w walce z nielegalną imigracją, terroryzmem i dezinformacją napędzaną przez sztuczną inteligencję.

Chcę jeszcze bliższych relacji z państwami Europy, większej pracy w ramach europejskich formatów, takich jak E3 (Zjednoczone Królestwo, Francja i Niemcy), wzmocnienia europejskiego filaru NATO oraz usuwania barier we współpracy przemysłów obronnych - zadeklarował.

Burnham zapowiedział też, że na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa pozostawi Jonathana Powella, byłego szefa kancelarii Tony'ego Blaira i głównego negocjatora ze strony brytyjskiej podczas rozmów ws. zakończenia konfliktu w Irlandii Północnej. Powell zajmuje stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa od grudnia 2024 r.

Rusza proces wyboru następcy Starmera. Burnham faworytem

W czwartek formalnie rozpoczął się proces zgłaszania nominacji w wyborach na nowego szefa Partii Pracy, który potem zostanie premierem Zjednoczonego Królestwa. Faworytem i jedynym politykiem, który zadeklarował chęć udziału, jest Burnham.