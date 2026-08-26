Zabił ośmioro krewnych, w tym dzieci. Rodzinna masakra w USA

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31-letni mieszkaniec Montany zabił ośmioro swoich krewnych, w tym czworo dzieci, po czym odebrał sobie życie - poinformowała we wtorek m.in. Associated Press. Dodano, że tragedia rozegrała się podczas niedzielnego obiadu w domu w Billings.

Ofiary należały do czterech pokoleń. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po siedmioletnią dziewczynkę. Według serwisu „Louisiana Illuminator”, 31-letni Shamar Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i zastrzelił domowników. Jedno z dzieci zdołało dotrzeć na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem.

Sąsiad myślał, że to fajerweki...

Zgodnie z relacją policji, funkcjonariusze przybyli na miejsce w niedzielę wieczorem i usłyszeli strzały dobiegające z tyłu budynku, tuż przed tym, jak dom całkowicie objęły płomienie. Potwierdzono śmierć wielu osób, w tym sprawcy, który zginął od strzału oddanego do samego siebie.

Jak stwierdza AP, David Hiller - sąsiad mieszkający trzy domy dalej - pod wieczór tuż w niedzielę usłyszał odgłosy, które wziął za fajerwerki. Nie przywiązywał do tego większej wagi, dopóki inny sąsiad nie zadzwonił z ostrzeżeniem o strzelaninie na ich ulicy. Hiller wybiegł na zewnątrz i zobaczył policjantów w pełnym umundurowaniu taktycznym, kryjących się za pojazdami – niektórzy z nich trzymali broń długą – podczas gdy nad domem unosiły się kłęby czarnego dymu.

Awantura o papiery rozwodowe

Członkowie rodziny powiedzieli stacji NBC News, że Elkins kłócił się ze swoją żoną, Sheneiqua Pugh, o dokumenty rozwodowe. Po awanturze zastrzelił ją, a następnie pojechał do domu Christiny Snow – matki swoich najstarszych dzieci – i oddał do niej wiele strzałów.

Krewni przekazali dziennikowi „New York Times”, że żona Elkinsa od lat słyszała ostrzeżenia: jeśli spróbuje odejść, on zabije ją, dzieci i samego siebie.