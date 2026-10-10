Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji

RMF24

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7 osób zostało lekko rannych, ale wszyscy opuścili już szpital - to bilans piątkowego wypadku autokaru z polskimi turystami w okolicy Izmiru w Turcji. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, w gminie Germencik. Autokar wiozący turystów z lotniska w Izmirze jechał w kierunku Aydin.

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, według wstępnych ustaleń w autokar z polskimi turystami uderzył włączający się do ruchu samochód osobowy. Zginęły dwie osoby, które podróżowały tym autem. Wiadomo, że nie byli to obywatele Polski.

Jak relacjonują tureckie media, oba pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony.

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział PAP, że pasażerowie autokaru odnieśli lekkie obrażenia. Siedmioro z nich trafiło do szpitala i tego samego dnia go opuściło.