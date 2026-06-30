RMF24

Przerażająca niespodzianka spotkała zawodników na polu golfowym w hrabstwie Durham w Anglii. W ciągu tygodnia golfiści znaleźli tam dwa boa dusiciele. Jednego z węży ustrzeliła piłeczką 12-letnia dziewczynka.

Miały dwa metry długości i były pokryte łuskami - o niecodziennym odkryciu golfistów w hrabstwie Durham pisze brytyjski „The Guardian”.

W ciągu tygodnia na polu golfowym Blackwell Grange w Darlington natrafiono na dwa boa dusiciele. Pierwszego z nich odkryto podczas lekcji golfa dla dzieci, gdy piłeczka uderzona przez 12-latkę wylądowała na zwiniętym wężu.

Jak relacjonuje „The Guardian”, 40-letni instruktor, który prowadził lekcję, użył swojego kija golfowego, aby przesunąć boa dalej od pola gry, po czym umieścił go w pudełku. To samo zrobił tydzień później, gdy natrafiono na drugiego węża.

Mężczyzna zabrał zwierzęta do pobliskiego sklepu z gadami, ale oba zmarły z powodu chorób. Boa mogą żyć nawet 30 lat i wymagają sporo pożywienia oraz opieki, co prawdopodobnie było przyczyną porzucenia ich przez właściciela.

Boa dusiciele żyją przede wszystkim w Ameryce Południowej i Środkowej i osiągają do trzech metrów długości. Pomimo złej sławy uważane za niegroźne dla człowieka. Nie są jadowite i rzadko atakują ludzi, woląc polować na mniejsze ofiary.