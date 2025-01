Perspektywy malują się nad wyraz kusząco. Na tyle, że niektórzy mogą zapomnieć o realnym zagrożeniu. W 2023 roku przestawiono wskazówki Zegara Zagłady. Projekt stworzony przez czasopismo Bulletin of the Atomic Scientists ma stanowić metaforę uzmysławiającą ludzkości poziom globalnego zagrożenia. Północ na Zegarze, oznacza moment apokalipsy. Projekt zapoczątkowano w 1947 roku. Ludzkość była od zagłady najdalej w roku 1991, gdy zakończyła się zimna wojna. Wówczas wskazówki pokazywały 17 minut do północy. Obecnie wskazują 90 sekund.

To chyba najwyższy czas na kręgle.