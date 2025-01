Steve Witkoff - specjalny Wysłannik Stanów Zjednoczonych na Bliski Wschód oraz Howard Lutnick - kandydat na stanowisko Sekretarza Handlu staną na czele amerykańskiej delegacji na obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz - dowiedział się dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Jan Graczynski/East News / East News

Dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski poznał pełny skład delegacji Stanów Zjednoczonych, która weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Wezmą w niej udział m.in. Steve Witkoff, który jest jednym z najbliższych przyjaciół prezydenta i uczestniczył w rozmowach na temat zawieszenia broni w Strefie Gazy. A także Howard Lutnick, prezes firmy finansowej Cantor Fitzgerald, który był jednym ze sponsorów kampanii prezydenckiej Trumpa i prawdopodobnie wkrótce zostanie szefem resortu handlu.

Poza Witkoff'em i Lutnikiem w uroczystościach weźmie udział także Charles Kushner. To kandydat Donalda Trumpa na ambasadora Stanów Zjednoczonych we Francji, prywatnie to także ojciec zięcia prezydenta USA.