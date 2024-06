W Iranie 5 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, ponieważ w piątkowym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobył ponad 50 proc. głosów. Zmierzą się w niej Masud Pezeszkian oraz Sajed Dżalili.

Glosowanie podczas I tury wyborów prezydenckich w Iranie. / STRINGER / PAP/EPA

Druga tura odbędzie się w najbliższy piątek, 5 lipca. Zmierzą się w niej kandydat reformatorów Masud Pezeszkian oraz konserwatysta Sajed Dżalili.

Rzecznik komisji wyborczej Mohsen Eslami ogłosił, że z 24,5 mln oddanych w pierwszej turze głosów Pezeszkian uzyskał 10,4 mln (ok. 43 proc.), a Dżalili - 9,4 mln (ok. 39 proc.).

Przewodniczący jednoizbowego parlamentu Mohammed Bagher Kalibaf zdobył 3,3 mln głosów, a szyicki duchowny Mostafa Pourmohammadi - ponad 206 tys.

Wybory mają wyłonić następcę prezydenta Ebrahima Raisiego, który 19 maja zginął w katastrofie śmigłowca.

Katastrofa prezydenckiego śmigłowca

Do katastrofy helikoptera doszło w prowincji Azerbejdżan Wschodni. Wśród pasażerów helikoptera byli także m.in. minister spraw zagranicznych Hossein Amir Abdollahian i ajatollah Mohammad Ali Ale-Haszem, przedstawiciel najwyższego przywódcy Iranu w prowincji.

Przyczyny wypadku są badane, wstępnie wykluczono zamach terrorystyczny. Eksperci wskazywali na trudne warunki pogodowe w górskim obszarze.

Trudny czas dla Iranu

Do wyborów w Iranie dochodzi w czasie wyjątkowego napięcia stosunków z Izraelem, konfliktu z Zachodem wokół programu nuklearnego i spowodowanych zachodnimi sankcjami dotkliwych dla ludności problemów ekonomicznych.

Władza w Iranie należy do Najwyższego Przywódcy ajatollaha Ali Chameneiego, zatem wynik nie będzie zwiastował żadnej większej zmiany w programie nuklearnym. To jednak prezydent na co dzień kieruje rządem i może on wpłynąć na ton polityki Iranu.