W Austrii najprawdopodobniej odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne - podała w sobotę po południu austriacka agencja APA, powołując się na źródła w prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności (FPOe).

Wcześniej w sobotę do dymisji podał się wicepremier i szef FPOe Heinz-Christian Strache. Powodem tego jest opublikowane w piątek przez niemieckie gazety "Sueddeutsche Zeitung" i "Spiegel" nagranie wideo, na którym Strache oferuje państwowe kontrakty rzekomej inwestorce z Rosji w zamian za pomoc w uzyskaniu przez jego partię lepszego wyniku w wyborach.



W rozmowie, do której miało dojść na Ibizie w lipcu 2017 r., czyli na kilka miesięcy przed wyborami do austriackiego parlamentu, pada pomysł, by "inwestorka" wykupiła połowę udziałów w najpoczytniejszej austriackiej gazecie "Kronen Zeitung", aby ta wspierała FPOe przed wyborami. W zamian Rosjanka miała otrzymać po wyborach od FPOe kontrakty publiczne pod warunkiem, że partia ta wejdzie do rządu. Uczestnicy spotkania omawiają też sposoby finansowego wsparcia FPOe z obejściem obowiązujących przepisów.





Strache po spotkaniu z kanclerzem Sebastianem Kurzem z Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) oświadczył, że FPOe chce kontynuować realizację programu w dotychczasowej koalicji, a jego osoba nie powinna stać temu na przeszkodzie ani też doprowadzić do upadku rządu. Poinformował też, że przywództwo w partii ze skutkiem natychmiastowym przejmie Norbert Hofer - dotychczasowy wiceprzewodniczący FPOe i były kandydat tego ugrupowania w wyborach prezydenckich, a w obecnym rządzie minister transportu, innowacyjności i technologii.



Na wczesny wieczór w sobotę swoje wystąpienia zapowiedzieli kanclerz Kurz, a kilkadziesiąt minut później prezydent kraju Alexander Van der Bellen.



W wyborach z października 2017 r. FPOe zajęła trzecie miejsce - za OeVP i Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe) - uzyskując 26 proc. głosów. FPOe zwiększyła swoje poparcie o 5,5 pkt proc. w stosunku do poprzednich wyborów, a liczbę mandatów w 183-osobowej Radzie Narodowej z 40 do 51. W grudniu 2017 r., po niespełna dwumiesięcznych negocjacjach, powstał koalicyjny rząd OeVP i FPOe, na którego czele stanął Kurz.