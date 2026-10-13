Von der Leyen odpowiada na postulaty Polski. Chodzi o granice i wizy dla Rosjan

KE chce przygotować nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego na zorganizowaną presję migracyjną na granice zewnętrzne UE, a także ujednolicić zasady oceny wniosków wizowych obywateli Rosji i wprowadzić zakaz wydawania wiz byłym oraz obecnym członkom rosyjskiej armii.
Szefowa KE zapowiada nowy mechanizm reagowania kryzysowego, czyli przepisy, które pozwolą państwom UE skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe na granicach, w tym na presję migracyjną wykorzystywaną do destabilizowania Unii. Warszawa od dłuższego czasu zwraca uwagę, że sytuacja na poszczególnych granicach zewnętrznych UE jest różna. Na granicy z Białorusią Polska mierzy się z długotrwałą presją, podczas gdy w hiszpańskiej Ceucie problemem był nagły napływ dużej liczby migrantów w krótkim czasie.
Przypomnijmy, na początku września RMF FM jako pierwsze informowało, że Polska chce zmiany unijnej interpretacji przepisów o ochronie międzynarodowej.
Chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
Teraz von der Leyen pisze: „Nowe ramy zapewnią państwom członkowskim dodatkową elastyczność w zarządzaniu granicami oraz w standardowych procedurach azylowych i powrotowych, gdy konieczne będzie natychmiastowe działanie, a istniejące przepisy nie pozwolą na opanowanie pilnej sytuacji”.
Jak przekazał dziennikarce RMF FM polski dyplomata, „po raz pierwszy tak wyraźnie pojawia się odniesienie do konieczności elastyczności w zarządzaniu granicami”. Warszawie zależy na tym, by nowe rozwiązania uwzględniały różne rodzaje presji migracyjnej i nie narzucały wszystkim państwom jednego modelu reagowania.
„Nie” dla rosyjskich wojaków?
Polski zabiega także o ograniczenia wizowe dla Rosjan oraz zakaz wyjazdu do UE dla rosyjskich bojowników, którzy walczyli na Ukrainie. Von der Leyen w swoim liście zapowiada bardziej jednolite zasady oceny wniosków wizowych obywateli Rosji. Zapowiada także zakaz wydawania wiz byłym i obecnym członkom rosyjskiej armii.
Z dokumentów przygotowanych na szczyt wynika, że jest wstępna zgoda krajów UE w tej sprawie.
Po szczycie Komisja Europejska ma pracować nad konkretnymi rozwiązaniami – zarówno dotyczącymi reagowania na kryzysy migracyjne, jak i zasad wydawania wiz obywatelom Rosji.