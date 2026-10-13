Von der Leyen odpowiada na postulaty Polski. Chodzi o granice i wizy dla Rosjan

RMF24

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Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w liście do unijnych przywódców na temat migracji wysłanym przed szczytem w Brukseli (15-16.10), który widziała dziennikarka RMF FM, zapowiada rozwiązania, o które zabiega Polska. Chodzi zarówno o większą elastyczność w ochronie granic zewnętrznych UE, jak i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. „To odpowiada na nasze postulaty” – przekazał RMF FM wysoki rangą polski dyplomata.

KE chce przygotować nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego na zorganizowaną presję migracyjną na granice zewnętrzne UE, a także ujednolicić zasady oceny wniosków wizowych obywateli Rosji i wprowadzić zakaz wydawania wiz byłym oraz obecnym członkom rosyjskiej armii.

Szefowa KE zapowiada nowy mechanizm reagowania kryzysowego, czyli przepisy, które pozwolą państwom UE skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe na granicach, w tym na presję migracyjną wykorzystywaną do destabilizowania Unii. Warszawa od dłuższego czasu zwraca uwagę, że sytuacja na poszczególnych granicach zewnętrznych UE jest różna. Na granicy z Białorusią Polska mierzy się z długotrwałą presją, podczas gdy w hiszpańskiej Ceucie problemem był nagły napływ dużej liczby migrantów w krótkim czasie.

Przypomnijmy, na początku września RMF FM jako pierwsze informowało, że Polska chce zmiany unijnej interpretacji przepisów o ochronie międzynarodowej.

UE zmieni interpretację przepisów ws. uchodźców? To polska inicjatywa Polska zabiega w Unii Europejskiej o zmianę prawa azylowego. „Chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne” –…

Chodzi o pozbawienie prawa do ochrony międzynarodowej osób, które nielegalnie przekraczają granicę w zorganizowanych grupach, z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Teraz von der Leyen pisze: „Nowe ramy zapewnią państwom członkowskim dodatkową elastyczność w zarządzaniu granicami oraz w standardowych procedurach azylowych i powrotowych, gdy konieczne będzie natychmiastowe działanie, a istniejące przepisy nie pozwolą na opanowanie pilnej sytuacji”.

Jak przekazał dziennikarce RMF FM polski dyplomata, „po raz pierwszy tak wyraźnie pojawia się odniesienie do konieczności elastyczności w zarządzaniu granicami”. Warszawie zależy na tym, by nowe rozwiązania uwzględniały różne rodzaje presji migracyjnej i nie narzucały wszystkim państwom jednego modelu reagowania.

„Nie” dla rosyjskich wojaków?

Polski zabiega także o ograniczenia wizowe dla Rosjan oraz zakaz wyjazdu do UE dla rosyjskich bojowników, którzy walczyli na Ukrainie. Von der Leyen w swoim liście zapowiada bardziej jednolite zasady oceny wniosków wizowych obywateli Rosji. Zapowiada także zakaz wydawania wiz byłym i obecnym członkom rosyjskiej armii.

Z dokumentów przygotowanych na szczyt wynika, że jest wstępna zgoda krajów UE w tej sprawie.

Szczyt UE wezwie do restrykcji wizowych dla Rosjan. Polska alarmowała już w czerwcu Unijni przywódcy wezwą w przyszłym tygodniu na szczycie UE w Brukseli do pilnego rozważenia zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan. Tak wynika z projektu dokumentu przygotowanego na to spotkanie, który widziała dziennikarka RMF FM w Brukseli. To…

Po szczycie Komisja Europejska ma pracować nad konkretnymi rozwiązaniami – zarówno dotyczącymi reagowania na kryzysy migracyjne, jak i zasad wydawania wiz obywatelom Rosji.