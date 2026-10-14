Ukraińcy odzyskali kolejne tereny. Szczegóły operacji „Vivaldi”

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Ukraińskie wojsko wyzwoliło 101 kilometrów kwadratowych terytorium w obwodzie donieckim. Obszar ten obejmuje m.in. wsie Zełena Dołyna, Łypowe i Kołodiazi.

Ukraina odzyskała 101 km kw. terytorium

Dowódca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Biłecki poinformował o zakończeniu czwartego etapu operacji „Vivaldi”.

„3. Korpus Armijny i przydzielone mu jednostki wyzwoliły kolejne trzy miejscowości: Zełeną Dołynę, Łypowe i Kołodiazi (...). W trakcie czwartego etapu operacji »Vivaldi« przeciwnik stracił około 3 tys. żołnierzy, a Ukraina odzyskała 101 km kw. terytorium” – poinformowała służba prasowa 3. Korpusu Armijnego w komunikatorze Telegram.

Według Biłeckiego operacja ukraińskich sił, która rozpoczęła się od wyeliminowania rosyjskiej infiltracji, przerodziła się w szybką i zakrojoną na szeroką skalę ofensywę, w wyniku której Rosjanie zaczęli tracić kontrolę nad swoimi jednostkami i „rozpoczął się prawdziwy chaos”.

„Ofensywa jest możliwa również przy użyciu mniejszych sił”

Generał określił jako główny rezultat czterech etapów operacji „Vivaldi” niedopuszczenie przez siły ukraińskie do okrążenia aglomeracji słowiańsko-kramatorskiej w obwodzie donieckim, a także obronę trasy Charków–Słowiańsk. Jak dodał Biłecki, „przeciwnikowi nie udało się przeciąć kluczowego szlaku logistycznego ukraińskiego zgrupowania wojsk w Donbasie”.

„Operacja »Vivaldi« dowodzi, że ofensywa jest możliwa również przy użyciu mniejszych sił dzięki działaniom asymetrycznym. Jednocześnie można utrzymywać stabilną obronę na innych odcinkach” – podkreślił generał.

Ukraińcy rozbili „kleszcze” Rosjan

W całym okresie operacji „Vivaldi” ukraińskie wojsko odzyskało pełną kontrolę nad 16 miejscowościami i wyzwoliło 277 km kw. terytorium. Straty wojsk rosyjskich wyniosły 8 tys. zabitych i rannych.

Wcześniej Biłecki wyjaśniał, że rosyjski plan zakładał okrążenie miast-twierdz z północy i południa. Północne skrzydło rosyjskiego natarcia miało przebiegać przez Swiatohirsk w kierunku na Barwinkowe, gdzie miało połączyć się z siłami nacierającymi od południa przez miasto Dobropilla.

Dowódca 3. Korpusu Armijnego stwierdził, że północna część „kleszczy” rosyjskich wojsk, które miały zamknąć w okrążeniu miasta-twierdze w obwodzie donieckim, została faktycznie zniszczona, co oddaliło ryzyko zajęcia przez armię rosyjską kontrolowanej przez Ukraińców części Donbasu.