Tajemnicze tunele pod hutą szkła. Muzeum wkrótce wpuści tam turystów

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250-letnie podziemne tunele zostaną udostępnione dla zwiedzających brytyjskie Muzeum Szkła w Stourbridge – przekazał „The Independent”. To prawdziwa gratka dla miłośników historii techniki. Przełomowy projekt zakłada utworzenie przestrzeni przyjaznej także rodzinom z dziećmi, a także wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) do ożywienia przeszłości.

Tajemnicze podziemia w Stourbridge przyciągną tłumy

Przez ponad dwa stulecia historyczna sieć tuneli w regionie West Midlands pozostawała niedostępna dla osób postronnych. Podziemia wykorzystywali lokalni szklarze do magazynowania surowców, a także regulacji temperatury podczas produkcji delikatnych wyrobów.

Teraz Muzeum Szkła w Stourbridge zaprezentowało ambitny plan, który całkowicie odmieni to miejsce, które w efekcie będzie można zwiedzać. Projekt zakłada też wykorzystanie najnowszych technologii – turyści będą mogli doświadczyć magii tego miejsca dzięki innowacyjnemu mapowaniu projekcyjnemu oraz technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), które ożywią dotąd ukryte przestrzenie.

Dyrekcja placówki nie kryje, że w udostępnieniu nowej atrakcji turystycznej pokłada nadzieje na potężny impuls dla całego regionu. Tunele mają skutecznie przyciągnąć większą liczbę odwiedzających do muzeum, co z kolei ma przełożyć się na rozwój miejscowej gospodarki. Turyści spędzający czas w historycznych podziemiach – jak argumentują miejscowi włodarze – chętniej skorzystają z pobliskich hoteli i restauracji.

Dziedzictwo regionu Black Country i nowoczesne inwestycje

Zanim jednak pierwsze osoby zejdą pod ziemię, konieczne jest przeprowadzenie zaawansowanych prac. Muzeum musi zrealizować niezbędne prace modernizacyjne, obejmujące kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, profesjonalne oświetlenie oraz nowoczesne systemy oznakowania. Wszystko po to, aby zapewnić gościom bezpieczne zwiedzanie.

Choć dokładna data otwarcia tuneli nie jest jeszcze znana, już teraz w Muzeum Szkła w Stourbridge nie brakuje wrażeń. Obecnie można tam podziwiać imponujące wystawy dokumentujące aż 400 lat lokalnej tradycji produkcji szkła. Na szczególną uwagę zasługuje kultowy „szklany stożek” – unikalna ceglana konstrukcja z piecem w centrum.

Dyrektor placówki Alexander Goodger – cytowany przez The Independent – podkreślił, że udostępnienie zabytkowych podziemi to zaledwie jeden z wielu elementów szerokiego planu inwestycji. Zarząd chce jak najbardziej uatrakcyjnić obiekt dla mieszkańców oraz turystów. Włodarze chcą pozyskać dodatkowe środki na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa regionu Black Country, który może pochwalić się wyjątkową historią na skalę europejską.