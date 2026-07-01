Trzylatek spędził sześć dni pod gruzami. „Cudowny ratunek”

RMF24

Trzyletni chłopiec, który spędził sześć dni pod gruzami po zeszłotygodniowym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli, został odnaleziony żywy przez jordańskich ratowników. Akcje ratunkowe trwają, jednak szanse na przeżycie tysięcy zaginionych maleją z godziny na godzinę. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1943. Ponad 10,5 tys. osób zostało rannych.

Kolejny cud w Wenezueli. Najpierw niemowlę, teraz trzylatek

Na nagraniach publikowanych przez media widać ratowników wiwatujących po wydostaniu spod gruzów żywego dziecka. Według władz Wenezueli jest to trzyletni Klieber Moran.

„Chłopiec został natychmiast przewieziony do szpitala” – przekazała jordańska obrona cywilna. Hiszpańskojęzyczna stacja BBC Mundo określiła wydostanie Kliebera z zawalonego budynku po sześciu dobach od kataklizmu jako „cudowny ratunek”.

W sobotę natomiast pod gruzami znaleziono niemowlę, które miało około 18 dni i spędziło pod gruzami prawdopodobnie 32 godziny.

Eksperci podkreślają, że wraz z upływem czasu szanse na uratowanie kolejnych osób drastycznie maleją.

Ratownicy z kilku państw od kilku dni walczyli o życie około 40-letniego Hernana Gila, uwięzionego pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Kostarykańska telewizja Teletico podała we wtorek, że ekipie z tego kraju udało się nawiązać z nim kontakt wzrokowy, ale wciąż nie udało się go wyciągnąć na powierzchnię.

Niepowodzeniem zakończyły się natomiast próby wydostania matki z trójką dzieci spod zawalonego dziewięciopiętrowego budynku w miejscowości Macuto w stanie La Guaira. Ekipy ratunkowe z Ekwadoru i USA wstrzymały pracę po ponad 40 godzinach, gdy spod gruzów przestały dochodzić oznaki życia.

Ostatecznie uznaliśmy, że minęły dni i tym, co teraz tam znajdziemy, jest śmierć. Niestety sprawy nie potoczyły się pomyślnie – powiedział kierujący ekipą ekwadorską ekipą Jorge Montanero, cytowany we wtorek przez agencję Reutera.

Wstrząsające statystyki

Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi z 24 czerwca przekroczył we wtorek 1,9 tys., a ponad 10,5 tys. osób jest rannych. Eksperci oceniają, że liczba zabitych może znacznie wzrosnąć. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys.

Po sześciu dniach od trzęsień ziemi narasta krytyka reakcji wenezuelskich władz i państwowych służb. Francisco Lermanda, kierujący zespołem ratowniczym z Chile, powiedział dziennikarzom, że wenezuelscy żołnierze utrudniali akcje ratunkowe z powodu obaw o działania szpiegowskie skierowane przeciwko reżimowi w Caracas.

Dodał, że wielopiętrowe budynki w stanie La Guaira „runęły jak kostki domina”, a trzęsienia ziemi wywołały zniszczenia na skalę, jakiej nie widział nigdy wcześniej. Ocenił, że mogło to wynikać z korupcji przy zatwierdzaniu planów budowy – przekazał portal Infobae.