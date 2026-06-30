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Prezydent USA Donald Trump wezwał stacje paliw do natychmiastowego obniżenia cen benzyny. W opublikowanym w serwisie Truth Social wpisie ocenił, że obecne stawki są zbyt wysokie w stosunku do spadających cen ropy. Zaapelował, by paliwo kosztowało około 2,50 dolara za galon (3,79 litra).

Trump wzywa do obniżki cen paliw w USA do ok. 2,50 dolara za galon (Zdjęcie ilustracyjne)

Trump wzywa do obniżki cen paliw w USA do ok. 2,50 dolara za galon (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

„Sprzedawcy detaliczni paliw muszą NATYCHMIAST obniżyć swoje ceny! Są zbyt wysokie, biorąc pod uwagę, że ropa kosztuje teraz 68 dolarów za baryłkę i (cena) spada. Sprzedawcy detaliczni muszą szybko zareagować na tę sytuację i zrobić to, co słuszne — OBNIŻCIE CENY DLA NASZYCH WSPANIAŁYCH AMERYKAŃSKICH OBYWATELI!” – napisał Trump.

Amerykański przywódca ostrzegł również sprzedawców przed konsekwencjami utrzymywania wysokich cen.

„Nie będzie żadnego zawyżania cen; to całkowicie nielegalne. Jeśli sprzedawcy tego nie zrobią, przed nimi poważne problemy!” – dodał.

Z danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego (AAA) wynika, że w poniedziałek średnia cena galonu zwykłej benzyny w USA wynosiła 3,86 dolara. Organizacja zwraca uwagę, że już drugi tydzień z rzędu krajowa średnia utrzymuje się poniżej poziomu 4 dolarów za galon. Najwyższe ceny nadal notowane są na Zachodnim Wybrzeżu.

Trump skrytykował także politykę władz Kalifornii, apelując o obniżenie podatków nakładanych na paliwa.

„Wkrótce podatek będzie wyższy niż sam produkt, a Stany Zjednoczone tego nie zaakceptują, podobnie jak mieszkańcy Kalifornii, którzy są wykorzystywani przez te absurdalne podatki i przez własny rząd” – napisał, odnosząc się do stanu rządzonego przez Demokratów.

Jeszcze pod koniec lutego – przed rozpoczęciem działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi – średnia cena benzyny w Stanach Zjednoczonych wynosiła poniżej 3 dolarów za galon.