Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski

RMF24

11-letnia dziewczynka z Polski zmarła w szpitalu w Chanii na Krecie po tym, jak została wyciągnięta nieprzytomna z basenu hotelowego w miejscowości Platanias. Dziecko przebywało w Grecji na wakacjach z rodzicami.

Do zdarzenia doszło w hotelu w Platanias, na północno-zachodnim wybrzeżu Krety. Jak podaje CNN Greece, 11-latkę odnaleziono w basenie bez oznak świadomości.

Na miejsce skierowano trzech lekarzy z prywatnej przychodni współpracującej z hotelem, a także ratowników greckiego pogotowia EKAB i pielęgniarkę. Natychmiast rozpoczęto reanimację.

Akcję ratunkową kontynuowano podczas transportu do szpitala w Chanii. Policyjny radiowóz utorował ambulansowi drogę na Północnej Osi Drogowej Krety, aby skrócić czas dojazdu.

Mimo działań ratowników i lekarzy życia dziewczynki nie udało się uratować. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane.