Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski

Do zdarzenia doszło w hotelu w Platanias, na północno-zachodnim wybrzeżu Krety. Jak podaje CNN Greece, 11-latkę odnaleziono w basenie bez oznak świadomości.
Na miejsce skierowano trzech lekarzy z prywatnej przychodni współpracującej z hotelem, a także ratowników greckiego pogotowia EKAB i pielęgniarkę. Natychmiast rozpoczęto reanimację.
Akcję ratunkową kontynuowano podczas transportu do szpitala w Chanii. Policyjny radiowóz utorował ambulansowi drogę na Północnej Osi Drogowej Krety, aby skrócić czas dojazdu.
Mimo działań ratowników i lekarzy życia dziewczynki nie udało się uratować. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane.