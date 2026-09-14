TOP 5 sprzętów, które przydadzą się na studiach (nie tylko tablety)

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Początek studiów to dobry moment, aby wyposażyć się w sprzęt, który będzie wsparciem zarówno podczas zajęć, jak i poza uczelnią. Sprawdź urządzenia, które pomagają notować, tworzyć projekty, komunikować się i korzystać z multimediów na co dzień.

Tablet APPLE iPad 11" 11 gen. 128 GB Wi-Fi Srebrny

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+ Szybkie działanie systemu oraz aplikacji dzięki obecności układu Apple A16

+ Ostry i wyrazisty obraz przy przeglądaniu multimediów za sprawą 11-calowego wyświetlacza Liquid Retina

+ Przeprowadzisz wideorozmowy w naturalnym kadrowaniu, ponieważ przednia kamera 12 MP została umieszczona na dłuższej krawędzi obudowy

Urządzenie dysponuje 128 GB pamięci wewnętrznej, co zapewnia odpowiednią przestrzeń na przechowywanie dokumentów, projektów i aplikacji. Ekran o rozdzielczości 2 360 x 1 640 pikseli odznacza się znakomitym odwzorowaniem palety barw oraz szerokimi kątami widzenia. Konstrukcja wspiera obsługę dedykowanego rysika Apple Pencil i klawiatury Magic Keyboard Folio (sprzedawane osobno), co zamienia sprzęt w mobilne stanowisko do pracy kreatywnej.

Zacznij wygodniej notować już dziś!

Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/128 GB Wi-Fi Szary

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+ Smukła konstrukcja o grubości zaledwie 9,4 mm

+ Czyste brzmienie podczas oglądania filmów za sprawą głośników z obsługą technologii Dolby Atmos.

+ Lekka konstrukcja - tablet waży zaledwie 425 g

Tablet Lenovo proponuje przemyślne połączenie mobilności oraz multimedialnych możliwości w bardzo przystępnej formie. Serce konstrukcji stanowi 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85, wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci na dane. Ekran wykonany w technologii IPS wyróżnia się przekątną 10,1 cala oraz rozdzielczością 1 920 x 1 200 pikseli, oferując jasność na poziomie 400 nitów.

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Laptop, tablet czy smartfon to dopiero początek studenckiej wyprawki. Z Kontem Plus w Media Expert zyskujesz dostęp do zniżek na wybrane usługi związane z konfiguracją i przygotowaniem sprzętu. Sprawdź szczegóły!

Laptop HP OmniBook 5 Flip 14-FP0023NW 14" OLED Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home

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+ Nieskazitelna głębia czerni i żywych kolorów za sprawą dotykowej matrycy OLED o proporcjach 16:10

+ Dotykowa matryca ułatwiająca szybkie przewijanie stron, robienie notatek lub podpisywanie dokumentów bez użycia myszki

+ Fizyczna przesłona zakrywająca obiektywu kamery internetowej

Ten uniwersalny laptop hybrydowy został zaprojektowany z myślą o użytkownikach poszukujących elastycznych rozwiązań sprzętowych. Za sprawą specjalnego zawiasu o kącie obrotu 360 stopni urządzenie może błyskawicznie zmienić się w funkcjonalny tablet lub stanąć w pozycji namiotu. Jednostką napędową komputera jest nowoczesny procesor Intel Core 5 120U, współpracujący z 16 GB szybkiej pamięci LPDDR5. Dotykowy ekran OLED o przekątnej 14 cali oferuje rozdzielczość 1 920 x 1 200 pikseli i pokrywa aż 95 proc. przestrzeni barw wg DCI-P3.

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Smartfon MOTOROLA Razr Fold 5G 16/512GB

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+ Zewnętrzny wyświetlacz 6,56" umożliwiający szybkie sprawdzanie powiadomień i obsługę aplikacji jedną ręką

+ Ogromny zapas pamięci operacyjnej 16 GB zapobiegający zwalnianiu pracy przy wielu otwartych aplikacjach

+ Tysiące zapisanych zdjęć w wysokiej jakości i filmów dzięki pojemnej pamięci wewnętrznej 512 GB

Składana Motorola stanowi przykład połączenia klasycznej koncepcji z nowoczesną technologią łączności mobilnej. Sprzęt posiada duży wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje niezrównaną płynność prezentowanych animacji oraz przewijania stron. Zaawansowana specyfikacja z 16 GB pamięci RAM i 512 GB przestrzeni na pliki pozwala na komfortowe wykonywanie wymagających zadań.

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Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G 12/256GB Grafitowy

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+ Rewolucyjna ostrość oraz ogromna ilość detali na fotografiach za sprawą głównego aparatu 200 MP

+ Zminimalizowanie odblasków światła na słońcu dzięki matrycy o imponującej jasności maksymalnej dochodzącej do 3 000 nitów

+ Zapas mocy obliczeniowej generowanej przez zaawansowany procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5

Flagowy, rozkładany smartfon marki Samsung redefiniuje pojęcie mobilnej produktywności. Urządzenie oferuje elastyczny ekran główny Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 2 504 x 2 256 pikseli, wspierany przez zewnętrzny panel o wielkości 6,5 cala. Konstrukcja zyskała ogniwo o pojemności 5 000 mAh, które zapewnia do 27 godzin ciągłego odtwarzania materiałów wideo. Smartfon spełnia rygorystyczne normy odporności i wspiera technologie łączności Bluetooth 6.0, NFC oraz eSIM.

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