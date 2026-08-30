To stąd startują rosyjskie bombowce. Ukraińskie drony zaatakowały ważne lotnisko

Seria nocnych eksplozji na rosyjskich lotniskach
Według informacji ukraińskiego portalu Militarnyj, do największych zniszczeń doszło na lotnisku wojskowym w Jejsku, w Kraju Krasnodarskim. Atak ukraińskich dronów wywołał tam pożar i wtórne eksplozje, prawdopodobnie paliwa i amunicji.
Doniesienia te potwierdzają materiały wideo oraz zdjęcia opublikowane na Telegramie, a także dane satelitarne NASA FIRMS, które rejestrują pożary na Ziemi. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że doszło do takiego ataku.
Lotnisko w Jejsku to ważny punkt na mapie rosyjskiej infrastruktury wojskowej – stąd startują samoloty wystrzeliwujące rakiety i zrzucające bomby kierowane na Ukrainę, a także szkoleni są rosyjscy piloci. To nie pierwszy taki atak – w maju ukraińskie drony zniszczyły tam patrolowy samolot Be-200 oraz śmigłowiec Ka-27.
Ataki na rafinerie i logistykę
W tym samym czasie ukraińskie drony zaatakowały również lotnisko wojskowe Millerowo w obwodzie rostowskim oraz rafinerię w obwodzie leningradzkim nad Zatoką Fińską. Chociaż nie pojawiły się jeszcze szczegółowe informacje o skali zniszczeń, wiadomo, że celem były obiekty kluczowe dla rosyjskiego zaplecza wojennego.
Ukraińska armia od miesięcy regularnie przeprowadza ataki z wykorzystaniem dronów na rosyjską infrastrukturę paliwową i energetyczną. To właśnie te obiekty – rafinerie, składy paliw i centra logistyczne – umożliwiają Kremlowi finansowanie dalszych działań wojennych przeciwko Ukrainie.
Ukraińskie władze podkreślają, że ich działania mają charakter długofalowy i są wymierzone w ograniczenie rosyjskich zasobów niezbędnych do prowadzenia wojny. Kijów apeluje także do międzynarodowych partnerów o zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiej infrastruktury wojskowej.