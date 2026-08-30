To stąd startują rosyjskie bombowce. Ukraińskie drony zaatakowały ważne lotnisko

RMF24

W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie siły przeprowadziły zmasowane ataki z wykorzystaniem dronów na cele wojskowe i infrastrukturalne w głębi Rosji. Uderzenia dotknęły m.in. lotnisk wojskowych w Jejsku i Millerowie oraz rafinerii w obwodzie leningradzkim.

Seria nocnych eksplozji na rosyjskich lotniskach

Według informacji ukraińskiego portalu Militarnyj, do największych zniszczeń doszło na lotnisku wojskowym w Jejsku, w Kraju Krasnodarskim. Atak ukraińskich dronów wywołał tam pożar i wtórne eksplozje, prawdopodobnie paliwa i amunicji.

Doniesienia te potwierdzają materiały wideo oraz zdjęcia opublikowane na Telegramie, a także dane satelitarne NASA FIRMS, które rejestrują pożary na Ziemi. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że doszło do takiego ataku.

Lotnisko w Jejsku to ważny punkt na mapie rosyjskiej infrastruktury wojskowej – stąd startują samoloty wystrzeliwujące rakiety i zrzucające bomby kierowane na Ukrainę, a także szkoleni są rosyjscy piloci. To nie pierwszy taki atak – w maju ukraińskie drony zniszczyły tam patrolowy samolot Be-200 oraz śmigłowiec Ka-27.

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Ataki na rafinerie i logistykę

W tym samym czasie ukraińskie drony zaatakowały również lotnisko wojskowe Millerowo w obwodzie rostowskim oraz rafinerię w obwodzie leningradzkim nad Zatoką Fińską. Chociaż nie pojawiły się jeszcze szczegółowe informacje o skali zniszczeń, wiadomo, że celem były obiekty kluczowe dla rosyjskiego zaplecza wojennego.

Ukraińska armia od miesięcy regularnie przeprowadza ataki z wykorzystaniem dronów na rosyjską infrastrukturę paliwową i energetyczną. To właśnie te obiekty – rafinerie, składy paliw i centra logistyczne – umożliwiają Kremlowi finansowanie dalszych działań wojennych przeciwko Ukrainie.

Ukraińskie władze podkreślają, że ich działania mają charakter długofalowy i są wymierzone w ograniczenie rosyjskich zasobów niezbędnych do prowadzenia wojny. Kijów apeluje także do międzynarodowych partnerów o zaostrzenie sankcji wobec rosyjskiej infrastruktury wojskowej.