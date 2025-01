Donald Trump, który obejmie w poniedziałek urząd prezydenta powiedział w sobotę, że "najpewniej" zawiesi na 90 dni potencjalny zakaz działalności TikToka w USA.

90-dniowa zwłoka jest czymś, co najprawdopodobniej zostanie zrobione, ponieważ jest to zasadne. Jeśli zdecyduję się to uczynić, prawdopodobnie ogłoszę to w poniedziałek- zapowiedział prezydent-elekt w wywiadzie dla NBC.

Z kolei Biały Dom nazwał "sztuczką" groźbę TikToka o zaprzestaniu w niedzielę działalności w Ameryce.

Widzieliśmy najnowsze oświadczenie TikToka. To +sztuczka+ i nie widzimy powodu, dla którego TikTok lub inne firmy miałyby podejmować działania w ciągu kilku najbliższych dni przed objęciem w poniedziałek władzy przez administrację Trumpa - zaznaczyła w sobotę sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Dlaczego USA chcą zakazania lub sprzedaży TikToka?

W marcu zeszłego roku Izba Reprezentantów USA przytłaczającą większością głosów przyjęła projekt ustawy, która ma zmusić chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży platformy w USA lub zablokowania jej działalności.

Członkowie Kongresu i przedstawiciele władz wielokrotnie wyrażali ostrą krytykę i obawy na temat popularnej wśród młodych Amerykanów aplikacji.

Przed platformą ostrzegały też służby, w tym dyrektor FBI Christopher Wray, który stwierdził, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Argumentował m.in., że ze względu na praktycznie nieistniejące granice między biznesem i władzami w ChRL, chińskie służby mogą mieć możliwość pozyskiwania wrażliwych danych o amerykańskich użytkownikach, manipulowania algorytmem rekomendacji, który może być wykorzystywany do prowadzenia operacji wpływu oraz potencjalnie inwigilować urządzenia, na których zainstalowana jest aplikacja.