Tak wyglądają egzekucje na jeńcach, których dokonują Rosjanie

RMF24

„Co najmniej 345 ukraińskich żołnierzy, którzy złożyli broń i wyraźnie pokazali, że oddają się do niewoli, zostało rozstrzelanych przez rosyjskich żołnierzy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę” – poinformował dziś ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał dziś wstrząsające informacje o co najmniej 345 ukraińskich żołnierzach, którzy złożyli broń i oddali się w ręce Rosjan, a i tak zostali zabici. Łubinec opisał też dokładnie, w jaki sposób pozbawiają jeńców życia.

Rosyjscy żołnierze najpierw upewniają się, że Ukraińcy nie mają broni, a następnie zdejmują z nich kamizelki kuloodporne, a w niektórych przypadkach również zmuszają ich do rozebrania się. Następnie każą jeńcom położyć się na ziemi i strzelają do nich z bliskiej odległości - poinformował rzecznik.

„Podniesione ręce. Złożona broń. Strzał z bliska. Oto rzeczywistość, którą Rosja próbuje ukryć” – napisał później na Telegramie.

Shahed z napędem odrzutowym wystrzelony z Rosji uderzył w pociąg w obwodzie odeskim Siedem osób nie żyje, ponad 30 jest rannych - to tragiczny bilans ostatniej dobry w Ukrainie atakowanej przez Rosję. Dzisiaj rano wojska Putina uderzyły dronem w lokomotywę pociągu w obwodzie odeskim. Tam zginął maszynista i jego pomocnik.

Rosyjska narracja dotycząca jeńców

Łubinec zaznaczył, że strona rosyjska próbuje ukrywać przypadki egzekucji, utrzymując, że ukraińscy jeńcy wojenni są przetrzymywani we właściwych warunkach. Jak podkreślił, od początku inwazji w 2022 r. Rosja ani razu nie dopuściła przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do miejsc przetrzymywania ukraińskich jeńców.

Choć między Ukrainą a Rosją doszło już do kilku aktów wymiany jeńców, informacje o zabójstwach i torturowaniu ukraińskich żołnierzy regularnie pojawiają się w raportach organizacji międzynarodowych.

W październiku 2024 roku amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną informował o rosnącej liczbie egzekucji dokonywanych przez siły rosyjskie na ukraińskich jeńcach. Analitycy oceniali wówczas, że rosyjscy dowódcy mogli tolerować takie działania, zachęcać do nich lub bezpośrednio wydawać rozkazy ich przeprowadzenia.

Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym jeńcy wojenni, którzy poddali się i zaprzestali udziału w działaniach bojowych, podlegają ochronie na mocy konwencji genewskich, a ich egzekucja jest zabroniona.