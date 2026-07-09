Strzały w Houston. Dlaczego agenci ICE zabili niekaranego 52-latka?

RMF24

52-letni Meksykanin został zastrzelony w Houston w Teksasie przez jednego z funkcjonariuszy agencji rządowej ICE. Mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i nie był karany. Zginął, gdy wiózł robotników na plac budowy. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani wezwał dziś do rozwiązania ICE. Przez Houston przemaszerowali manifestanci.

Do tragedii doszło we wtorek w Houston w Teksasie.

„Lorenzo Salgado Araujo przez 35 lat nazywał Houston swoim domem. Został postrzelony i zabity przez funkcjonariusza ICE. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci z nagrania wideo, zanim ktokolwiek (z przedstawicieli władz – przyp. red.) pofatygował się zapukać do ich drzwi” – napisał dziś burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani w serwisie X.

Podkreślił, że Nowy Jork solidaryzuje się z rodziną Salgado i domaga się pełnego, niezależnego śledztwa oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

„Do rodziny Salgado i każdej rodziny imigrantów w tym mieście żyjącej w strachu: łączymy się z wami w żałobie i będziemy nadal stać u waszego boku w dążeniu do sprawiedliwości” – dodał burmistrz Mamdani, apelując o zlikwidowanie ICE.

Co wydarzyło się w Houston?

Według DHS – departamentu bezpieczeństwa krajowego, sprawującego nadzór m.in. nad ICE, czyli Służbami Imigracyjnymi i Celnymi – Lorenzo Salgado Araujo został postrzelony po tym, gdy zignorował polecenia funkcjonariuszy i próbował staranować jednego z nich. Agent oddał strzały w obronie własnej – dodano w komunikacie.

Według departamentu nadzorującego ICE, funkcjonariusze tej służby chcieli zatrzymać mężczyznę, ponieważ przebywał on w USA nielegalnie, a jego samochód uderzył w pojazd ICE.

52-letni Meksykanin zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Jego syn Ronaldo Salgado powiedział, że mężczyzna mieszkał w USA od 35 lat i ubiegał się o legalizację pobytu. Lorenzo Salgado Araujo nie był karany, a w chwili zdarzenia wiózł ekipę pracowników na plac budowy – poinformowali w środę jego bliscy oraz kongresmenka z Teksasu.

Zdaniem Ronaldo Salgado, jego ojciec mógł sądzić, że osoby w nieoznakowanych pojazdach chcą ukraść narzędzia, których używał w pracy przy budowie domów, którą wykonywał, by posłać swoich trzech synów, obywateli USA, na studia – podała agencja AP.

W środę wieczorem setki osób przemaszerowały przez okolicę, w której doszło do zdarzenia, skandując: „ICE, wynoście się z Houston!”.

Lorenzo Salgado Araujo. Fot. RONALDO SCHEMIDT / AFP/East News

Osiem ofiar ICE

Według agencji AP to co najmniej ósmy przypadek śmierci podczas interwencji federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych od czasu rozpoczęcia przez administrację Donalda Trumpa zaostrzonych działań przeciwko nielegalnej imigracji.

Do najgłośniejszych przypadków doszło zimą w Minnesocie. Renée Nicole Good zginęła 7 stycznia. 37-letnia obywatelka USA i matka trójki dzieci, została zastrzelona w Minneapolis przez agenta ICE. Kobieta obserwowała działania służb w ramach lokalnej grupy aktywistycznej. Zginęła od strzałów oddanych do jej samochodu, gdy próbowała odjechać. Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) próbował oskarżać ją o „terroryzm domowy”.

24 stycznia zginał Alex J. Pretti, 37-letni pielęgniarz i obywatel USA. Został zastrzelony w Minneapolis przez wspierającego ICE oficera straży granicznej (Border Patrol). Służby federalne początkowo twierdziły, że był uzbrojonym agresorem zagrażającym funkcjonariuszom. Nagrania wideo ujawniły jednak, że Pretti trzymał w rękach wyłącznie telefon komórkowy.