Strajk na norweskich lotniskach. Złe informacje dla pasażerów

RMF24

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Protest rozpoczął się w piątkowy poranek i objął lotniska Oslo-Gardermoen, Bergen-Flesland, Stavanger oraz centrum kontroli w Roeyken. Strajkujący domagają się wyższych pensji i poprawy warunków pracy. Operator lotnisk Avinor ostrzega przed możliwymi opóźnieniami lotów.

Utrudnienia mają narastać przez cały weekend i choć strajk dotyczy tylko trzech lotnisk, jego skutki mogą być odczuwalne w całym kraju.

Avinor zapowiedział, że z powodu zmniejszonej obsady kontroli ruchu lotniczego nie będzie w stanie utrzymać normalnej przepustowości przestrzeni powietrznej nad krajem i w sobotę może być ona okresowo zamykana.

Najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę. Oslo-Gardermoen ma być zamknięte od godz. 6.30 do 11.30.

Etna sparaliżowała pracę lotniska. Gigantyczne straty włoskiej turystyki Osiem dni zamknięcia lotniska w Katanii na Sycylii spowodowało poważne straty dla branży turystycznej. W wyniku aktywności wulkanu Etna, odwołano setki lotów, a ponad 100 tysięcy osób musiało zmienić swoje plany wakacyjne. Włoska organizacja…

Na poniedziałek strajkujący zapowiedzieli powrót do pracy.

Spór dotyczy m.in. wynagrodzeń oraz czasu i warunków pracy. Kontrolerzy odrzucili wcześniej propozycję podwyżek wynagrodzeń średnio o 62 tys. koron (około 25 tys. zł) rocznie.