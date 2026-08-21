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Strajk na norweskich lotniskach. Złe informacje dla pasażerów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (10:07)

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Protest rozpoczął się w piątkowy poranek i objął lotniska Oslo-Gardermoen, Bergen-Flesland, Stavanger oraz centrum kontroli w Roeyken. Strajkujący domagają się wyższych pensji i poprawy warunków pracy. Operator lotnisk Avinor ostrzega przed możliwymi opóźnieniami lotów.

Strajk na norweskich lotniskach. Złe informacje dla pasażerów
Samoloty na lotnisku Oslo-Gardermoen, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii.
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Utrudnienia mają narastać przez cały weekend i choć strajk dotyczy tylko trzech lotnisk, jego skutki mogą być odczuwalne w całym kraju. 

Avinor zapowiedział, że z powodu zmniejszonej obsady kontroli ruchu lotniczego nie będzie w stanie utrzymać normalnej przepustowości przestrzeni powietrznej nad krajem i w sobotę może być ona okresowo zamykana.

Najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę. Oslo-Gardermoen ma być zamknięte od godz. 6.30 do 11.30.

Na poniedziałek strajkujący zapowiedzieli powrót do pracy.

Spór dotyczy m.in. wynagrodzeń oraz czasu i warunków pracy. Kontrolerzy odrzucili wcześniej propozycję podwyżek wynagrodzeń średnio o 62 tys. koron (około 25 tys. zł) rocznie.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Norwegia
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