Strajk na norweskich lotniskach. Złe informacje dla pasażerów

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Protest rozpoczął się w piątkowy poranek i objął lotniska Oslo-Gardermoen, Bergen-Flesland, Stavanger oraz centrum kontroli w Roeyken. Strajkujący domagają się wyższych pensji i poprawy warunków pracy. Operator lotnisk Avinor ostrzega przed możliwymi opóźnieniami lotów.
Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii.
Czego mogą spodziewać się pasażerowie?
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Utrudnienia mają narastać przez cały weekend i choć strajk dotyczy tylko trzech lotnisk, jego skutki mogą być odczuwalne w całym kraju.
Avinor zapowiedział, że z powodu zmniejszonej obsady kontroli ruchu lotniczego nie będzie w stanie utrzymać normalnej przepustowości przestrzeni powietrznej nad krajem i w sobotę może być ona okresowo zamykana.
Najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę. Oslo-Gardermoen ma być zamknięte od godz. 6.30 do 11.30.
Na poniedziałek strajkujący zapowiedzieli powrót do pracy.
Spór dotyczy m.in. wynagrodzeń oraz czasu i warunków pracy. Kontrolerzy odrzucili wcześniej propozycję podwyżek wynagrodzeń średnio o 62 tys. koron (około 25 tys. zł) rocznie.