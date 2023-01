W rejonie Kanału Sueskiego na mieliźnie znalazł się masowiec (wielki statek do transportowania towarów). Należy on do Wysp Marshalla.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje agencja Reutera, do incydentu doszło, gdy masowiec dołączał do konwoju statków w rejonie Al-Kantara. Holowniki próbują zepchnąć masowca z mielizny. Szef władz Kanału Sueskiego powiedział w Al Arabiyi, że zdarzenie nie wpływa na ruch w arterii wodnej - podał Reuters. Al-Kantara znajduje się w północno-wschodnim Egipcie. Zobacz również: Egipt: Tankowiec na krótko zablokował Kanał Sueski

Kanał Sueski nadal zablokowany. Tak może być tygodniami