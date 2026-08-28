Śmiertelnie niebezpieczna kolejka górska została zamknięta. Jedna osoba w śpiączce

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Kolejka górska X2 w parku Six Flags Magic Mountain w Kalifornii została wyłączona z użytku po tym, jak dwie osoby doznały poważnych obrażeń mózgu — wynika z ustaleń CNN, opisywanych przez „The Guardian”. Jedna z poszkodowanych osób nadal przebywa w śpiączce. Park nie komentuje szczegółów sprawy.

W lipcu na kolejkę X2 wsiadła Pamela Guillen, mieszkanka Hawajów. Jak relacjonowała CNN, w czasie jazdy jej głowa miała kilkakrotnie uderzyć w zagłówek fotela. Kobieta straciła przytomność i została przewieziona do szpitala.

Badanie tomografem wykazało u niej ciężki krwiak podtwardówkowy oraz ucisk mózgu. Guillen skarży się obecnie na bóle głowy i przyjmuje leki zapobiegające napadom padaczkowym.

Kilka dni później z atrakcji skorzystała Naomi Greer-Wilkinson z Los Angeles. Także straciła przytomność i trafiła do szpitala z urazem mózgu. Według CNN kobieta pozostaje w śpiączce.

Rzecznik Six Flags Magic Mountain przekazał, że X2 jest zamknięta od 12 lipca. Nie odniósł się jednak do informacji CNN dotyczących obrażeń pasażerek ani przyczyn decyzji o wyłączeniu kolejki.

Kalifornijski urząd ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nie odpowiedział na prośbę „Guardiana” o komentarz.

X2 należy do ekstremalnych atrakcji parku. Wagony osiągają prędkość do 76 mil na godzinę, czyli około 122 km/h, a siedzenia pasażerów obracają się o 360 stopni podczas jazdy.

Wcześniejsze zgłoszenia i pozew po śmierci pasażera

CNN ustaliła, że w ciągu ostatnich dwóch dekad zgłaszano kolejne przypadki obrażeń osób, które wcześniej korzystały z X2. Wśród nich były również dwa zgony. Media zwróciły też uwagę na sposób kontroli bezpieczeństwa atrakcji przez stanowe służby.

W czwartek Six Flags zawarło ugodę z rodziną 22-letniego Christophera Hawleya. Mężczyzna zmarł w 2022 roku wskutek urazu mózgu, który — według pozwu rodziny — miał być związany z przejazdem kolejką X2. Warunków ugody nie ujawniono. Firma Six Flags wcześniej zaprzeczała zarzutom.