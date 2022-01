Sąd w Brugii w Belgii skazał na karę 15 lat więzienia Vo Van Hong, przywódcę gangu przemycającego ludzi. Przed dwoma laty 39 Wietnamczyków udusiło się w kontenerze chłodniczym w Essex w Wielkiej Brytanii podczas próby przemytu zorganizowanej przez belgijskich przestępców.

Tomy akt sprawy / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

23 października 2019 r. z portu w Brugii wysłano do Essex kontener, w którym brytyjscy celnicy odkryli 39 ciał. Byli to Wietnamczycy, którzy mieli zostać przemyceni do Wielkiej Brytanii.

Akcja była zorganizowana przez gang przemytników, na którego czele stał 45-letni Belg wietnamskiego pochodzenia. "Ofiary straciły życie w poniżających i przerażających warunkach" - uzasadniał wyrok sędzia Bert Salembier.

Skazany na najwyższy możliwy wymiar kary Vo Van Hong miał odpowiadać - według sądu - za przemyt co najmniej 115 migrantów. Oprócz kary więzienia musi on także zapłacić grzywnę w wysokości 920 tys. euro oraz skonfiskowano mu majątek o wartości 2,3 mln euro.

Na kary więzienia skazano także pięciu współpracowników przywódcy gangu. Long N. spędzi w więzieniu 10 lat, Tran V., Huy N. i Phong T. po 4 lata, a Thai N. 36 miesięcy.

Do więzienia trafi także sześciu taksówkarzy, którzy przewozili Wietnamczyków. Zostali oni skazani na kary od 2 do 7 lat więzienia.