Przeszukania w siedzibie partii

Gwaramia, były minister edukacji, został zatrzymany koło biur partii sojuszniczych po tym, jak funkcjonariusze MSW przeprowadzili tam rewizje - podał portal Echo Kawkaza. Rzeczniczka Koalicji na Rzecz Zmian napisała na X, że oprócz niego zatrzymano także kilku innych członków partii.

Jak informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun, służby w siedzibie partii znalazły m.in. fajerwerki i lasery, używane przez część demonstrantów codziennie na alei Rustawelego. Przedstawiciel Koalicji na Rzecz Zmiany przekazał w wypowiedzi dla tamtejszych mediów, że to rzeczywiście materiały, które mają służyć zakłócaniu działań policji podczas wielotysięcznych manifestacji. Elene Khoshtaria, odpowiedzialna niegdyś w Gruzji za euroatlatycką integrację, a obecnie opozycjonistka, przekazała, że pieniądze na zakup tych materiałów pochodziły z darowizn od społeczeństwa.

Wcześniej policja weszła do domu administratora platformy Daitowe, prowadzonej przez Ilii Glontiego, na której uczestnicy i organizatorzy akcji protestacyjnych dzielili się informacjami o wiecach.

Rzecznik Zjednoczonego Ruchu Narodowego powiedział agencji Reutera, że w środę biuro partii zostało przeszukane przez policję, która nie przedstawiła nakazu rewizji, ale nikogo nie zatrzymano.

Agencja prasowa Interpress podała natomiast, że dwaj członkowie kolejnej partii opozycyjnej, Silna Gruzja, zostali zatrzymani.

Kolejny wieczorny protest

Tymczasem przeciwnicy gruzińskiego rządu ponownie gromadzą się przed parlamentem w Tbilisi. To głównie młodzi ludzie z flagami Gruzji i Unii Europejskiej, ale wspierają ich także mieszkańcy stolicy pamiętający czasy Związku Radzieckiego - relacjonuje reporter RMF FM.

To już siódma doba protestów przeciwko antyeuropejskiej polityce obecnych władz. Demonstrujący sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie, które ogłosiło zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do UE do 2028 r.

Nie chcę tu rosyjskich porządków. Niech robią to tam u siebie, a mnie niech zostawią tu w spokoju. Jestem Gruzinem - mówił reporterowi RMF FM jeden z mieszkańców stolicy czekający na rozpoczęcie manifestacji.

Woda i gaz łzawiący. Tak gruzińska policja próbowała odsunąć w nocy z poniedziałku na wtorek protestujących od fasady parlamentu w Tbilisi. Wydarzania te śledził specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun. Zobaczcie jego relację Mateusz Chłystun / RMF FM

Po ostatnim proteście w Tbilisi, w nocy z wtorku na środę, 22 osoby zostały zatrzymane, a 15 trafiło do szpitali. Taką informację podały resorty zdrowia i spraw wewnętrznych Gruzji. Obrońcy praw człowieka szacują, że liczba poszkodowanych na protestach jest dużo wyższa niż oficjalny bilans.