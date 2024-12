Jako Gruzini jesteśmy znani z tego, że nie ustąpimy, dopóki nie osiągniemy celu. Będziemy tu, dopóki władza się nie przebudzi, nie będzie wobec niej sankcji, nie zestarzeje się - wszystko jedno. Będziemy tu do skutku. Nie chcemy żyć w kraju zależnym od Rosji - powiedziała młoda kobieta, którą reporter RMF FM Mateusz Chłystun spotkał we wtorek przy al. Rustawelego.

Jedna z głównych miejskich arterii jest już wysprzątana i tętni codziennym życiem, ale wieczorem będzie tu gorąco.

Odrzucony wniosek prezydent

Sąd Konstytucyjny Gruzji odrzucił we wtorek wniosek prozachodniej prezydent kraju Salome Zurabiszwili i opozycji w sprawie unieważnienia wyników wyborów parlamentarnych z 26 października.

Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu - napisano w opublikowanym komunikacie. Dwóch z dziewięciu sędziów Sądu Konstytucyjnego opowiedziało się przeciw.

Prezydentka Gruzji, zapowiadając w drugiej połowie listopada zaskarżenie wyników głosowania, ostrzegła, że krajowi grozi dwuwładza i destabilizacja. Uważa, że wyniki należy unieważnić ze względu na złamanie zasady tajności głosowania.

Wybory wygrała partia Gruzińskie Marzenie, która przerwała rozmowy z Brukselą o wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Z tego powodu już siódmy dzień trwają protesty w stolicy Gruzji.

Zatrzymani i ranni

Po ostatnim proteście, który trwał od wtorku do środy, zatrzymano 22 osoby. 15 z nich trafiło do szpitali. Liczby pochodzą z informacji ministerstw zdrowia i spraw wewnętrznych Gruzji.

Wśród osób przewiezionych do szpitali jest 11 uczestników protestów, trzech dziennikarzy i jeden funkcjonariusz MSW. Według danych ministerstwa zdrowia od piątku do środy do szpitali trafiło 162 poszkodowanych.

Jak zaznaczył serwis NewsGeorgia, bilans nie uwzględnia osób, które zgłosiły się do szpitala samodzielnie, tych, którym udzielono pomocy na miejscu, oraz poszkodowanych zatrzymanych przez służby. Organizacje pozarządowe twierdzą, że łączna liczba rannych jest znacznie wyższa.

MSW powiadomiło natomiast o 22 zatrzymanych minionej nocy podczas pacyfikacji demonstracji. We wtorek podano, że od początku obecnej fali masowych protestów, która rozpoczęła się w Gruzji w minionym tygodniu, zatrzymano 293 osoby.