"Okażemy się tymi, którzy przestrzegają prawa i pamiętają, że jeśli poseł mógł się dopuścić przestępstwa, to trzeba mu uchylić immunitet, by mógł być pociągnięty do odpowiedzialności" - tak o sprawie pozbawienia Zbigniewa Ziobry immunitetu mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził, że Ziobro przekonał się, że "instytucje państwa, w tym konkretnym przypadku komisja regulaminowa Sejmu - działa".

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wczoraj sejmowa komisja regulaminowa ostatecznie przychyliła się do wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie posła PiS przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Do tej sprawy w Rozmowie o 7:00 odniósł się Krzysztof Kwiatkowski. Czy Zbigniew Ziobro będzie chciał rozpocząć dialog z komisją śledczą?

To jest w ogóle niesamowita historia. My się zastanawiamy, czy pan poseł, łaskawie, prawidłowo wezwany, będzie się chciał stawić przed komisję. Kiedy jest taki poseł, który - chociaż ma wykształcenie prawnicze, to zapomina, jak wygląda procedura karna - to są narzędzia, które mu to przypominają - mówił Kwiatkowski.

Ocenił, że tym razem Ziobro stawi się przed komisję. Bo gdyby się nie chciał stawić, to instytucje państwa, w tym przypadku policja państwowa, grzecznie rano zapuka, zapewni darmowy transport i bezpiecznie na takie posiedzenie dowiezie - powiedział senator Koalicji Obywatelskiej.

"Rządząca koalicja chce tę patologię w TK przerwać"

Kwiatkowski dodał, że "państwa nie interesuje, czy Kowalski uznaje jakąś instytucję czy nie uznaje".



Państwo działa w oparciu o przepisy prawa. I czasami rzeczywiście dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że w praktyce nie mamy Trybunału (Konstytucyjnego - przyp. red.), bo większość PiS-owska wybrała członków Trybunału na prawidłowo obsadzone miejsca, a prezydent po nocy ich zaprzysiągł - mówił gość Rozmowy o 7:00 W Radiu RMF24, zapewniając, że "rządząca koalicja chce tę patologię przerwać". W jaki sposób? Jest propozycja, żeby sędziów Trybunału wybierać większością 3/5. Co to oznacza? Że już żaden polityczny skok na te miejsca się w przyszłości nie odbędzie - tłumaczył dodając, że w przeszłości byli tacy sędziowie, którzy byli wybierani taką większością.

