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Skarb w dawnym browarze. 18-latek znalazł złoto warte 9 milionów euro

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (12:16)

Niezwykłe odkrycie w belgijskim mieście Dendermonde. Podczas rutynowych prac przy montażu kanalizacji, 18-letni robotnik natrafił na ukryty w ścianie piwnicy skarb. Torba wypełniona złotymi monetami i sztabkami ma wartość około 9 milionów euro. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura, które ustalają legalność pochodzenia fortuny.

Skarb w dawnym browarze. 18-latek znalazł złoto warte 9 milionów euro
foto: Lokale Politie Dendermonde /materiały prasowe
  • Pod ścianą dawnego browaru wykopano monety i sztabki.
  • To jedno z największych takich odkryć w Belgii.
  • Sprawę bada policja, prokuratura oraz historycy.
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Rutynowy poranek na terenie dawnego browaru

Ten poranek dla 18-letniego Kobe i jego kolegów rozpoczął się rutynowo – zadaniem ekipy było przygotowanie fundamentów pod system kanalizacyjny w centrum belgijskiego miasta Dendermonde. Prace prowadzone były na terenie dawnego browaru, gdzie powstają nowe biura.

Torba pełna sztabek i monet

Podczas demontażu jednej ze ścian piwnicy robotnicy natrafili na tajemniczą torbę. W niej znajdowały się złote monety i sztabki złota.
Wartość znaleziska oszacowano na 9 milionów euro.

 

Ślad prowadzi do rodziny browarników

Zgodnie z ustaleniami historyków skarb najprawdopodobniej należał do rodziny Van Assche – miejscowych browarników, którzy wznosili willę na przełomie XIX i XX wieku. Warzenie piwa na tym terenie rozpoczęto w 1899 roku, a zakończono w 1970.

Złoto w depozycie i śledztwo prokuratury

Złoto zostało zabezpieczone przez policję i przewiezione do specjalnego magazynu w Brukseli. Sprawą zajęła się prokuratura, która wyjaśnia jego pochodzenie i prawa własności.

 

Śledczy muszą zweryfikować, czy sztabki nie pochodzą z kradzieży lub działalności przestępczej. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Mimo to znalezisko już teraz określane jest jako jedno z najbardziej niezwykłych w historii miasta.
 


Źródło: RMF24
Tagi: złoto skarb złote monety
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