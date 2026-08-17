Skarb w dawnym browarze. 18-latek znalazł złoto warte 9 milionów euro

Rutynowy poranek na terenie dawnego browaru
Ten poranek dla 18-letniego Kobe i jego kolegów rozpoczął się rutynowo – zadaniem ekipy było przygotowanie fundamentów pod system kanalizacyjny w centrum belgijskiego miasta Dendermonde. Prace prowadzone były na terenie dawnego browaru, gdzie powstają nowe biura.
Torba pełna sztabek i monet
Podczas demontażu jednej ze ścian piwnicy robotnicy natrafili na tajemniczą torbę. W niej znajdowały się złote monety i sztabki złota.
Wartość znaleziska oszacowano na 9 milionów euro.
Ślad prowadzi do rodziny browarników
Zgodnie z ustaleniami historyków skarb najprawdopodobniej należał do rodziny Van Assche – miejscowych browarników, którzy wznosili willę na przełomie XIX i XX wieku. Warzenie piwa na tym terenie rozpoczęto w 1899 roku, a zakończono w 1970.
Złoto w depozycie i śledztwo prokuratury
Złoto zostało zabezpieczone przez policję i przewiezione do specjalnego magazynu w Brukseli. Sprawą zajęła się prokuratura, która wyjaśnia jego pochodzenie i prawa własności.
Śledczy muszą zweryfikować, czy sztabki nie pochodzą z kradzieży lub działalności przestępczej. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Mimo to znalezisko już teraz określane jest jako jedno z najbardziej niezwykłych w historii miasta.