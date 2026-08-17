Skarb w dawnym browarze. 18-latek znalazł złoto warte 9 milionów euro

RMF24

Niezwykłe odkrycie w belgijskim mieście Dendermonde. Podczas rutynowych prac przy montażu kanalizacji, 18-letni robotnik natrafił na ukryty w ścianie piwnicy skarb. Torba wypełniona złotymi monetami i sztabkami ma wartość około 9 milionów euro. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura, które ustalają legalność pochodzenia fortuny.

Rutynowy poranek na terenie dawnego browaru

Ten poranek dla 18-letniego Kobe i jego kolegów rozpoczął się rutynowo – zadaniem ekipy było przygotowanie fundamentów pod system kanalizacyjny w centrum belgijskiego miasta Dendermonde. Prace prowadzone były na terenie dawnego browaru, gdzie powstają nowe biura.

Torba pełna sztabek i monet

Podczas demontażu jednej ze ścian piwnicy robotnicy natrafili na tajemniczą torbę. W niej znajdowały się złote monety i sztabki złota.

Wartość znaleziska oszacowano na 9 milionów euro.

foto: Lokale Politie Dendermonde / materiały prasowe

Ślad prowadzi do rodziny browarników

Zgodnie z ustaleniami historyków skarb najprawdopodobniej należał do rodziny Van Assche – miejscowych browarników, którzy wznosili willę na przełomie XIX i XX wieku. Warzenie piwa na tym terenie rozpoczęto w 1899 roku, a zakończono w 1970.

Złoto w depozycie i śledztwo prokuratury

Złoto zostało zabezpieczone przez policję i przewiezione do specjalnego magazynu w Brukseli. Sprawą zajęła się prokuratura, która wyjaśnia jego pochodzenie i prawa własności.

foto: Lokale Politie Dendermonde / materiały prasowe

Śledczy muszą zweryfikować, czy sztabki nie pochodzą z kradzieży lub działalności przestępczej. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Mimo to znalezisko już teraz określane jest jako jedno z najbardziej niezwykłych w historii miasta.

