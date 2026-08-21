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„Serce pęka, gdy się na to patrzy”. Hodowcy ślimaków mają wielki problem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (08:12)

Francuscy hodowcy ślimaków bezradnie załamują ręce. Ekstremalne upały i długotrwała susza sprawiły, że spodziewany jest drastyczny spadek zbiorów – informuje agencja dpa. Część populacji tego przysmaku wyschła w muszlach z powodu wysokich temperatur lub padła łupem poszukujących pożywienia drapieżników.

„Serce pęka, gdy się na to patrzy”. Hodowcy ślimaków mają wielki problem
Hodowla ślimaków, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Ekstremalne upały i susza w Francji spowodowały drastyczny spadek zbiorów ślimaków.
  • Hodowcy musieli rozpocząć zbiory wcześniej niż zwykle.
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Ślimaki lubią chłód i wilgoć. W tym sezonie nie miały ani jednego, ani drugiego – wyjaśnia Anthony Garnier z francuskiej federacji hodowców ślimaków FNHF. Według niego tegoroczne warunki są dla hodowców niezwykle trudne.

Cykl hodowlany trwa 120 dni, a zbiory zazwyczaj ruszają we wrześniu. Rekordowe temperatury wymusiły jednak szybsze rozpoczęcie prac.

 Wyzwaniem jest nie tylko wysychanie zwierząt, ale także wygłodniałe ptaki i gryzonie, które masowo zjadają ślimaki.

Muszla nie jest jeszcze wystarczająco szczelna, dlatego ślimaki odwadniają się i umierają. Serce pęka, gdy się na to patrzy – relacjonowała na antenie radia France Info jedna z hodowczyń.

Garnier podkreślił, że na tym etapie nie jest w stanie przedstawić wiarygodnych szacunków dotyczących skali tegorocznych strat w całej branży.

Ślimaki są we Francji szczególnie popularne w okresie bożonarodzeniowym. Jednak, jak zwraca uwagę dpa, ok. 500 lokalnych producentów zaspokaja jedynie niewielką część krajowego popytu

Według danych FNHF aż 95 proc. ślimaków spożywanych przez Francuzów pochodzi z importu, głównie z krajów Europy Wschodniej.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja ślimaki
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