„Serce pęka, gdy się na to patrzy”. Hodowcy ślimaków mają wielki problem

RMF24

Francuscy hodowcy ślimaków bezradnie załamują ręce. Ekstremalne upały i długotrwała susza sprawiły, że spodziewany jest drastyczny spadek zbiorów – informuje agencja dpa. Część populacji tego przysmaku wyschła w muszlach z powodu wysokich temperatur lub padła łupem poszukujących pożywienia drapieżników.

Ślimaki lubią chłód i wilgoć. W tym sezonie nie miały ani jednego, ani drugiego – wyjaśnia Anthony Garnier z francuskiej federacji hodowców ślimaków FNHF. Według niego tegoroczne warunki są dla hodowców niezwykle trudne.

Cykl hodowlany trwa 120 dni, a zbiory zazwyczaj ruszają we wrześniu. Rekordowe temperatury wymusiły jednak szybsze rozpoczęcie prac.

Wyzwaniem jest nie tylko wysychanie zwierząt, ale także wygłodniałe ptaki i gryzonie, które masowo zjadają ślimaki.

Muszla nie jest jeszcze wystarczająco szczelna, dlatego ślimaki odwadniają się i umierają. Serce pęka, gdy się na to patrzy – relacjonowała na antenie radia France Info jedna z hodowczyń.

Pół tony ślimaków zniknęło z farmy hodowlanej Pół tony ślimaków o wartości ok. 90 tysięcy euro skradziono z francuskiej farmy hodowlanej L'Escargot Des Grands Crus w pobliżu miasta Reims - przekazał portal stacji BBC. Farma zarówno hoduje ślimaki, jak też przygotowuje dla odbiorców…

Garnier podkreślił, że na tym etapie nie jest w stanie przedstawić wiarygodnych szacunków dotyczących skali tegorocznych strat w całej branży.

Ślimaki są we Francji szczególnie popularne w okresie bożonarodzeniowym. Jednak, jak zwraca uwagę dpa, ok. 500 lokalnych producentów zaspokaja jedynie niewielką część krajowego popytu.

Według danych FNHF aż 95 proc. ślimaków spożywanych przez Francuzów pochodzi z importu, głównie z krajów Europy Wschodniej.