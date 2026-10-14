Sensacja na dnie Morza Śródziemnego. Odkryto najstarszy wrak świata

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U wybrzeży tureckiej wysepki Kekova odkryto najstarszy wrak statku na świecie, datowany na 4400-4700 lat. Na podwodnym stoku znaleziono również 30 ceramicznych amfor oraz trzy kamienne kotwice, które pozwoliły naukowcom określić wiek znaleziska na wczesną epokę brązu.

Szacuje się, że odkryty wrak statku ma od 4400 do 4700 lat. Choć drewniana konstrukcja nie przetrwała próby czasu, na podwodnym stoku, na głębokości zaledwie 30 metrów, zachowało się ponad 30 wielkich ceramicznych amfor oraz trzy potężne kamienne kotwice.

Ten wrak jest kapsułą czasu na dnie morza - powiedział prof. Hakan Oniz z Uniwersytetu Akdeniz w Turcji, który kierował ekspedycją archeologiczną.

Jak naukowcy ustalili wiek wraku?

Ponieważ drewno nie zachowało się do dzisiejszych czasów, badacze nie mogli zastosować standardowej metody datowania radiowęglowego. Kluczem do zagadki okazały się same amfory.

Naczynia o charakterystycznym kształcie - z dwoma uchwytami, rowkiem pośrodku i płaską podstawą - pozwoliły naukowcom ze 100-procentową pewnością potwierdzić, że wrak pochodzi z wczesnej epoki brązu (czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie), detronizując dotychczasowego, liczącego około 4200 lat rekordzistę spod greckiej wyspy Dokos.

Teraz wyłowione przedmioty trafią w ręce konserwatorów. Kluczowe będzie również dokładne zbadanie zawartości naczyń. Dr Karin Sowada z Uniwersytetu Macquarie w Australii zaznacza, że w środku mogła znajdować się oliwa z oliwek, wino lub żywica drzewna.

Handlowy szlak do Troi i na Kretę

Eksperci podejrzewają, że około 10-metrowy statek rozpoczął swoją ostatnią podróż na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Towary, które transportował, miały najprawdopodobniej trafić do starożytnej Troi lub do potężnej cywilizacji minojskiej na Krecie, co udowadnia, że ówczesny handel morski był znacznie bardziej rozwinięty, niż dotychczas sądzono.