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Miliarder Wolfgang Porsche wycofał się z kontrowersyjnej inwestycji — przekazał „The Guardian”. Plan budowy prywatnego tunelu do zabytkowej willi w Salzburgu upadł pod wpływem ogromnego oburzenia opinii publicznej. Jednocześnie warta miliony euro historyczna posiadłość — należąca niegdyś do pisarza Stefana Zweiga — trafiła na sprzedaż.

Dlaczego Wolfgang Porsche rezygnuje z budowy tunelu w Salzburgu?

Niemiecko-austriacki potentat motoryzacyjny i członek zarządu holdingu Porsche SE, Wolfgang Porsche – jak wskazał brytyjski dziennik „The Guardian” – wycofał się z kontrowersyjnego projektu. Miliarder zamierzał wybudować prywatny tunel o długości 500 metrów dla swoich samochodów.

Podziemna trasa miała biec z parkingu w centrum miasta – przez skaliste wzgórza w okolicach Salzburga – do podziemnego garażu na osiem samochodów przy zabytkowej XVII-wiecznej willi na obrzeżach. Biznesmen kupił ją w 2020 roku za 8,4 mln euro, a jesienią ubiegłego roku uzyskał pozwolenie na budowę rzeczonej drogi dojazdowej. Jej koszt szacowano na 10 mln euro.

Projekt wywołał oburzenie wśród mieszkańców ze względu na historyczny charakter posiadłości. Dom należał dawniej do Stefana Zweiga. Żydowski pisarz mieszkał tam do 1934 roku, gdy został wypędzony z miasta przez faszystowskie władze Austrii.

Sprzeciw wobec planów Porsche stał się symbolem walki z nierównościami społecznymi. Mieszkańcy Salzburga borykają się bowiem z niedoborem mieszkań i wysokimi czynszami. W szczytowym momencie protestów pojawiło się hasło: „Miasto dla wszystkich zamiast tunelu dla jednego”. To właśnie ten opór, według lokalnych mediów, zmusił miliardera do zmiany decyzji.

Zabytkowa willa Stefana Zweiga wystawiona na sprzedaż

Wszystko wskazuje na to, że potentat całkowicie porzucił swoje plany, ponieważ 12-pokojowa posiadłość została oficjalnie wystawiona na sprzedaż. Cena ofertowa wynosi obecnie aż 12,7 mln euro. Co ciekawe, nowy właściciel nieruchomości przejmie również uzyskane wcześniej pozwolenie na budowę tunelu, za które Wolfgang Porsche zapłacił 48 tys. euro. Przyszły nabywca musiałby się jednak spieszyć z realizacją prac, ponieważ dokument zachowuje ważność tylko do końca 2028 roku.

Nadzieje aktywistów, którzy od lat prowadzili intensywną kampanię na rzecz przejęcia nieruchomości przez państwo, zostały jednak przekreślone. Społeczność chciała, aby powstało tam muzeum poświęcone pamięci Zweiga, jednak burmistrz Salzburga, Bernhard Auinger, przyznał wprost, że miasta nie stać na jej zakup.

Sam dawny właściciel, Stefan Zweig, opisywał w przeszłości ten dom jako „romantyczny i niepraktyczny”. Pisarz podkreślał, że jednym z największych uroków tego miejsca jest jego całkowita „niedostępność dla samochodów”. Do historycznej posiadłości położonej na malowniczym wzgórzu Kapuzinerberg można bowiem dotrzeć wyłącznie na pieszo, pokonując ponad sto stopni. Plany budowy luksusowego wjazdu dla aut były więc całkowitym zaprzeczeniem idei tego miejsca.