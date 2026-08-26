Sąd: Promieniowanie kosmiczne przyczyną raka piersi u stewardesy

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Sąd francuski uznał, że promieniowanie kosmiczne było przyczyną raka piersi u kobiety, pracującej przez wiele lat jako stewardesa Air France. Kobieta spędziła w powietrzu 12,6 tys. godzin. Według prawników, wyrok ten otwiera drogę do wielu podobnych roszczeń. O sprawie informuje BBC.

Sophie Lainault, 59-letnia była stewardesa Air France, starała się o uznanie jej nowotworu za chorobę zawodową, spowodowaną warunkami w miejscu pracy.

Jak informuje BBC, potwierdził to w przełomowym orzeczeniu sąd we francuskim Bayonne. W wyroku stwierdzono, że promieniowanie kosmiczne jest jednym z trzech zagrożeń rakotwórczych związanych z zawodem stewardessy. Pozostałe dwa to bierne palenie i długotrwała praca w nocy (palenie było dozwolone na pokładach samolotów Air France do roku 2000).

Decyzja ta oznacza, że ​​Lainault, u której nowotwór jest w remisji, będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, a wszelkie dalsze leczenie będzie w pełni refundowane przez francuski system opieki zdrowotnej.

Prawnicy twierdzą, że uznając raka piersi za oficjalnie uznane ryzyko dla załóg samolotów, sąd otworzył drogę do wielu podobnych roszczeń.

Moim najgorętszym pragnieniem jest to, aby ta decyzja dodała otuchy innym kobietom, które do tej pory nie miały odwagi podjąć tego kroku – skomentowała Lainault.

Jako stewardesa spędziła w powietrzu 12 600 godzin w latach 1989–2019. Jak zauważa BBC, wiele długodystansowych prowadziło przez okolice bieguna północnego, gdzie ekspozycja na promieniowanie kosmiczne (cząsteczki pochodzące ze Słońca i innych gwiazd) jest najsilniejsza.

Co na temat szkodliwości promieniowania kosmicznego mówi nauka?

Badanie przeprowadzone na Harvard Medical School w USA wykazało, że wśród przedstawicieli ponad 500 różnych zawodów najwięcej zgonów z powodu nowotworów złośliwych spowodowanych promieniowaniem odnotowano właśnie wśród stewardes i pilotów.

Od dawna wiadomo, że podróże lotnicze na dużych wysokościach narażają ludzi na promieniowanie kosmiczne, jednak dawka dla większości podróżnych uznawana jest za nieistotną.