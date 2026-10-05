Rosyjski pocisk uderzył w Mołdawii. Ranny mundurowy

RMF24

Rosyjski pocisk trafił w poniedziałek rano w autobus oraz halę odpraw na mołdawsko-ukraińskim przejściu granicznym Palanka - Majaki-Udobne. Jeden z mołdawskich pograniczników został ranny.

Do zdarzenia doszło w trakcie rosyjskich ataków na Ukrainę. Według informacji mołdawskiej straży granicznej, którą cytuje TV8, stało się to ok. godz. 9:30 czasu miejscowego (8:30 w Polsce).

Trafiony autobus został mocno uszkodzony. Pocisk miał odbić się rykoszetem od ziemi, uderzyć w pojazd, lekko raniąc mołdawskiego pogranicznika.

Ruch na przejściu został wstrzymany.

Podróżnym odradza się wybieranie tego punktu kontrolnego na granicy. Patrole kierują ruch w stronę pobliskiego przejścia granicznego Tudora.

O godz. 10.50 czasu miejscowego (9.50 w Polsce) czasowo zamknięto ruch w kierunku Palanki od skrzyżowania dróg R-30 i R-31 w rejonie Stefan Voda. Generalny Inspektorat Policji poinformował, że ograniczenie będzie obowiązywać do czasu zakończenia dokumentowania i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Prawie 100 naruszeń od początku wojny

To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnich dniach. W sobotę w przestrzeń powietrzną Mołdawii wtargnęło pięć rosyjskich środków napadu powietrznego.

Na platformie X informowała o tym prezydentka tego kraju Maia Sandu. Dodała, że były to m.in. pociski Banderol i drony.

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Według mołdawskiego resortu obrony do incydentu doszło między godz. 7.45 a 8 (6.45-7 w Polsce) podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Dodano, że eksplozje było słychać w rejonie kilku wsi na wschodzie kraju, niedaleko graniczącego z Mołdawią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Wybuchy dawało się słyszeć również w środkowej części kraju.

W komunikacie ministerstwa i w mołdawskich mediach nie było informacji o poszkodowanych.

Z kolei w ubiegłą środę rosyjski dron wleciał na terytorium Mołdawii i eksplodował niedaleko wsi Hirbovat na wschodzie kraju. Tego samego dnia kolejny bezzałogowiec przeleciał nad miejscowością Lunga.

Dzień później MSZ w Kiszyniowie podało, że ambasador Rosji Oleg Ozierow został wezwany do resortu w związku z powtarzającymi się naruszeniami przestrzeni powietrznej kraju.

Sandu oświadczyła w piątek podczas wizyty w Finlandii, że od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego osiem miało miejsce w zeszłym tygodniu.

Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku do 24 września br. rosyjskie rakiety i drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii 81 razy - przekazało ministerstwo obrony w Kiszyniowie.