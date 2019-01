Resort obrony w Moskwie poinformował o przechwyceniu nad Bałtykiem przez rosyjski myśliwiec Su-27 amerykańskiego samolotu rozpoznawczego P-8A Poseidon. Opublikował również nagranie wideo, na którym widać amerykańską maszynę.

Wideo youtube

Zagadkowy lot bez pasażerów z Rosji do Wenezueli. W mediach spekulacje O tajemniczym locie boeinga z Moskwy do Caracas donoszą rosyjskie media. W poniedziałek z lotniska Wnukowo odleciała maszyna bez pasażerów, ale z dwiema załogami na pokładzie. Był to - jak odnotowano - czarterowy rejs firmy Nordwind Airlines, która nigdy dotąd nie latała do Wenezueli. czytaj więcej

Według informacji przekazanych przez ministerstwo, Su-27 został poderwany, gdy rosyjska kontrola przestrzeni powietrznej wykryła nad środkowym Bałtykiem "cel" zbliżający się do granicy Federacji Rosyjskiej. Myśliwiec miał zbliżyć się do obiektu "na bezpieczną odległość", a pilot zidentyfikował go jako samolot rozpoznawczy P-8A Poseidon należący do sił powietrznych USA.

Gdy amerykańska maszyna oddaliła się od granicy Federacji Rosyjskiej, Su-27 miał wrócić do bazy.

Rosyjski resort obrony nie sprecyzował, kiedy incydent miał miejsce. Według portalu RBK, doszło do niego w poniedziałek.

Portal poinformował również, że podobna sytuacja - ze szwedzkim samolotem rozpoznawczym Gulfstream 24 w roli głównej - miała miejsce 24 stycznia.

On także leciał w kierunku granicy Rosji ze strony Morza Bałtyckiego; miał wyłączony transponder - przekazał RBK.