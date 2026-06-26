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Brytyjska monarchia od wieków fascynuje nie tylko poddanych, ale i cały świat. Jednym z najbardziej tajemniczych aspektów funkcjonowania rodziny królewskiej są jej finanse. Przez lata informacje na temat majątku i dochodów Windsorów były owiane tajemnicą, a opinia publiczna mogła jedynie domyślać się, jakimi kwotami dysponują monarchowie. Teraz jednak nastąpił przełom – król Karol III zdecydował się ujawnić, ile podatków płaci, rzucając nowe światło na królewskie finanse.

System finansowania brytyjskiej monarchii to skomplikowana sieć zależności, która kształtowała się przez setki lat. Król i jego najbliżsi otrzymują środki z kilku różnych źródeł, które mają pokryć zarówno oficjalne obowiązki państwowe, jak i prywatne wydatki oraz utrzymanie rodziny królewskiej.

Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest tzw. Sovereign Grant – coroczna dotacja wypłacana przez rząd, która ma pokryć koszty związane z pełnieniem funkcji głowy państwa, utrzymaniem pałaców i rezydencji królewskich, a także oficjalnymi podróżami. Wbrew powszechnym opiniom, grant ten nie stanowi osobistego dochodu rodziny królewskiej, lecz jest przeznaczony wyłącznie na realizację oficjalnych obowiązków.

Wysokość Sovereign Grant jest uzależniona od zysków generowanych przez Crown Estate – ogromny majątek obejmujący rozległe tereny ziemskie oraz większość brytyjskiego dna morskiego. Choć formalnie Crown Estate należy do Korony, od 1760 roku monarcha zrzeka się dochodów z tego tytułu w zamian za coroczną wypłatę.

Obecnie dotacja stanowi 12 proc. zysków Crown Estate, a w roku finansowym 2025/26 wyniosła 132,1 mln funtów. W kolejnych latach kwota ta ma zostać obniżona do 100 mln funtów rocznie, głównie ze względu na zakończenie kosztownej renowacji Pałacu Buckingham oraz przewidywany spadek zysków z dzierżawy morskich farm wiatrowych.

Dochody z posiadłości i prywatnych majątków

Kolejnym źródłem dochodów monarchy jest historyczny majątek – Księstwo Lancaster, które od 1399 roku zapewnia panującemu królowi prywatny dochód. Księstwo obejmuje ponad 40 tysięcy akrów ziemi, w tym nieruchomości komercyjne w centrum Londynu i innych miastach. W marcu 2026 roku jego wartość szacowano na 687,3 mln funtów, a w roku finansowym 2025/26 przyniosło 25,2 mln funtów dochodu netto.

Środki z Księstwa Lancaster przeznaczane są na utrzymanie prywatnych rezydencji monarchy oraz na wynagrodzenia dla tzw. pracujących członków rodziny królewskiej, którzy nie mogą podejmować pracy zarobkowej poza pełnieniem oficjalnych obowiązków. Do tej grupy należą m.in. księżniczka Anna, książę Edward z żoną, książę i księżna Gloucester, książę Kentu oraz księżniczka Aleksandra.

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy członkowie rodziny królewskiej otrzymują publiczne środki. Książę Harry oraz były książę Andrzej, choć pozostają członkami rodziny, nie pełnią oficjalnych obowiązków i nie korzystają z państwowego finansowania.

Monarcha posiada również prywatne majątki, takie jak słynny zamek Balmoral w Szkocji czy posiadłość Sandringham w Anglii. Dochody z tych nieruchomości nie są ujawniane opinii publicznej.

Specjalne źródło dochodu przewidziano także dla następcy tronu. Księstwo Kornwalii, utworzone w 1337 roku, obejmuje ponad 128 tysięcy akrów ziemi w Anglii i Walii. Wartość majątku na koniec marca 2026 roku wyniosła 1,2 mld funtów, a książę William, obecny następca tronu, otrzymał z tego tytułu 21,55 mln funtów w roku 2025/26.

Ile podatków płacą Windsorowie?

Brytyjskie prawo nie nakłada na monarchę obowiązku płacenia podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych ani podatku spadkowego. Jednak już w 1993 roku królowa Elżbieta II, w odpowiedzi na kryzys wizerunkowy, zdecydowała się dobrowolnie płacić podatek dochodowy. Do tej pory jednak nie ujawniano, ile faktycznie wynosiły te kwoty.

Przełom nastąpił dopiero teraz. Król Karol III ujawnił, że w roku 2024/25 zapłacił 12,9 mln funtów podatku, a rok wcześniej – 11,7 mln funtów. Od momentu objęcia tronu suma jego podatków przekroczyła 30 mln funtów, co plasuje go wśród stu największych podatników w Wielkiej Brytanii. Szczegółowy sposób wyliczenia tych kwot nie został jednak ujawniony.

Podobnie postąpił książę William, który jako książę Walii zapłacił 7,76 mln funtów podatku w 2024/25 oraz 8,34 mln funtów rok wcześniej. Od objęcia tytułu następcy tronu przekazał fiskusowi ponad 20 mln funtów.

Choć ujawnienie kwot podatków przez króla Karola i księcia Williama to krok w stronę większej przejrzystości, wiele aspektów finansów brytyjskiej monarchii pozostaje niejawnych. Nie wiadomo, ile dokładnie wynoszą dochody z prywatnych inwestycji i majątków monarchy, ani jak szczegółowo rozliczane są wydatki na rodzinę królewską.