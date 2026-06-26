RMF24

Ukraiński bokser Ołeksandr Usyk ogłosił, że zrzeka się trzech pasów mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBA, WBC i IBF. 39-letni pięściarz podkreślił, że nie kończy kariery i zapowiada jeszcze jedną, ostatnią walkę.

W piątek w mediach społecznościowych Ołeksandr Usyk poinformował, że rezygnuje z tytułów mistrza świata WBA, WBC i IBF.

„Zrzekam się wszystkich pasów, które obecnie posiadam, oddaję je, ale nie odchodzę ze sportu, bo wciąż mam w planie swój ostatni taniec” – napisał bokser.

Decyzja Usyka oznacza, że pasy zostaną udostępnione innym zawodnikom, którzy będą mogli walczyć o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. „To przemyślana decyzja, która – jestem tego pewien – otworzy przede mną nowe możliwości. To nie jest koniec historii. Przed nami dalszy ciąg” – dodał pięściarz, kończąc wpis słowami: „Chwała Ukrainie!”.

Ostatnia walka pod piramidami

Ostatni raz Usyk pojawił się w ringu 23 maja w Egipcie, gdzie pod piramidami w Gizie zmierzył się z Rico Verhoevenem, ikoną kickboxingu i debiutantem w boksie. Ukrainiec był bliski porażki, ale ostatecznie pokonał Holendra przez nokaut w 11. rundzie, broniąc pasy WBC i WBA.

Była to pierwsza walka Usyka od lipca 2025 roku, kiedy na stadionie Wembley w Londynie znokautował Brytyjczyka Daniela Duboisa i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej.

Ołeksandr Usyk pozostaje niepokonany w 24 walkach zawodowych. W ostatnich latach pokonał m.in. Tysona Fury’ego, Anthony’ego Joshuę i Daniela Duboisa, umacniając swoją pozycję jednego z najwybitniejszych pięściarzy w historii wagi ciężkiej.

Bokser nie zdradził, z kim i kiedy stoczy swoją ostatnią walkę. Jego decyzja o oddaniu pasów otwiera drogę do nowych pojedynków o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Fani pięściarstwa z niecierpliwością czekają na szczegóły dotyczące „ostatniego tańca” Usyka.