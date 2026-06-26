RMF24

Za niespełna dwa tygodnie przywódcy państw NATO spotkają się w Ankarze na jednym z najważniejszych szczytów Sojuszu od początku wojny w Ukrainie. Spotkanie odbędzie się w cieniu trzech kryzysów jednocześnie – wojny Rosji przeciwko Ukrainie, napięć na Bliskim Wschodzie oraz coraz trudniejszych relacji między Stanami Zjednoczonymi a częścią europejskich sojuszników.

Obawy w europejskich stolicach przed szczytem NATO w Ankarze

Obawy w europejskich stolicach przed szczytem NATO w Ankarze / RMF FM

Największą obawą europejskich członków NATO pozostaje pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy. Administracja Donalda Trumpa od miesięcy sygnalizuje, że oczekuje od Europejczyków znacznie większego udziału w finansowaniu własnej obrony, a jednocześnie prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie.

Pojawiły się groźby wycofania żołnierzy, wstrzymano rotacje, co dotknęło także Polskę. W europejskich stolicach panuje przekonanie, że choć USA nie opuszczą NATO, mogą ograniczyć swoją rolę i przerzucić część sił do regionu Indo-Pacyfiku.

Drugim kluczowym tematem będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiada potwierdzenie długoterminowej pomocy wojskowej oraz podpisanie kontraktów zbrojeniowych wartych dziesiątki miliardów dolarów. Priorytetem ma być zwiększenie dostaw uzbrojenia, amunicji oraz rozwój europejskiego przemysłu obronnego.

Na stole znajdzie się również kwestia wydatków na obronność. Po zobowiązaniu do osiągnięcia poziomu 5 procent PKB na cele związane z bezpieczeństwem, Ankara ma być miejscem dyskusji nad tym, jak państwa członkowskie zamierzają realizować te ambitne cele i czy będą w stanie dotrzymać wyznaczonych terminów.

Sporo uwagi poświęcone zostanie także Turcji – gospodarzowi szczytu. Ankara stara się odbudować strategiczne relacje z Waszyngtonem.

Prezydent Donald Trump może wykorzystać szczyt do przedstawienia kolejnych oczekiwań wobec Europy. Nie można wykluczyć zapowiedzi dalszego ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, jeśli europejscy sojusznicy nie zwiększą własnych zdolności obronnych.

Możliwe są także decyzje dotyczące większego zaangażowania NATO w ochronę szlaków morskich czy bezpieczeństwa Arktyki, która staje się nowym obszarem rywalizacji z Rosją.

Największym wyzwaniem dla przywódców nie będzie jednak przyjęcie kolejnych deklaracji, lecz pokazanie, że mimo różnic politycznych NATO pozostaje wiarygodnym i zjednoczonym sojuszem. To właśnie jedność Sojuszu będzie najważniejszym sygnałem wysłanym zarówno do Moskwy, jak i pozostałych przeciwników Zachodu.