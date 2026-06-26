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Brytyjskie służby prowadzące śledztwo w sprawie ubiegłorocznego cyberataku na koncern Jaguar Land Rover ustaliły, że za operacją stoją hakerzy prawdopodobnie powiązani z rosyjskimi służbami – informuje „The New York Times”. Skutki ataku miały uderzyć nie tylko w firmę, ale w całą brytyjską gospodarkę, generując straty szacowane na ok. 2,5 mld dolarów.

Do incydentu doszło w sierpniu ubiegłego roku. Atak typu ransomware sparaliżował systemy producenta samochodów na około pięć tygodni. Dla samego koncernu oznaczało to straty rzędu 350 mln dolarów, natomiast dla gospodarki – wielomiliardowe koszty wynikające z przerw w produkcji i łańcuchach dostaw.

Do cyberataku przyznał się luźno powiązany kolektyw hakerski Scattererd Lapsus$ Hunters, jednak – jak wynika z ustaleń źródeł cytowanych przez „NYT” – użyte w ataku techniki nie przystawały do tych używanych w czasie poprzednich włamań grupy.

Zastosowane techniki miały być znacznie bardziej zaawansowane technicznie. Co istotne, w odróżnieniu od klasycznych ataków ransomware, sprawcy nie zażądali okupu.

W dochodzenie zaangażowane były nie tylko brytyjskie służby, ale także amerykańskie instytucje, m.in. FBI, oraz firmy technologiczne takie jak Google i Microsoft. Według ustaleń śledczych, za atakiem stoją rosyjscy cyberprzestępcy, potencjalnie działający w powiązaniu z państwowymi strukturami Rosji.

Rzecznik brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości odmówił komentarza w sprawie śledztwa, podkreślił jednak, że rosyjscy hakerzy – w tym grupy łączone z Kremlem – odpowiadają za jedne z najpoważniejszych cyberataków wymierzonych w Wielką Brytanię.

„NYT” przypomina również, że Jaguar Land Rover należy do indyjskiego konglomeratu Tata Group, zatrudnia około 34 tys. pracowników i utrzymuje nawet 120 tys. miejsc pracy w łańcuchu dostaw. Firma dostarcza pojazdy m.in. brytyjskiej rodzinie królewskiej.