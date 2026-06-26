RMF24

Wypoczynek na jeziorze Pamiątkowskim omal nie zakończył się tragedią. 17-letatek zniknął pod wodą, a na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Dzięki szybkiej akcji służb udało się przywrócić mu funkcje życiowe.

Kilka minut po godzinie 19:00, służby ratunkowe zostały zaalarmowane o zaginięciu 17-latka podczas kąpieli w jeziorze Pamiątkowskim. Według relacji świadków, chłopiec nagle zniknął pod powierzchnią wody i nie wypłynął na powierzchnię.

Na miejsce natychmiast skierowano aż 11 zastępów strażackich, w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Do akcji dołączyła również specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania. Działaniami ratowniczymi dowodził komendant powiatowy PSP w Szamotułach.

Nurkowie szybko przystąpili do przeszukiwania akwenu. Po zlokalizowaniu poszkodowanego pod wodą, natychmiast wydobyli go na powierzchnię. Rozpoczęto resuscytację, która przyniosła oczekiwany efekt - udało się przywrócić funkcje życiowe nastolatka.

Stan 17-latka był na tyle poważny, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

17-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala – przekazał aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej.