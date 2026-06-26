RMF24

W Waszyngtonie przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali trójstronne porozumienie ramowe. Ten dokument wyznacza drogę do przyszłego porozumienia pokojowego.

Dokument podpisano po kolejnej, czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia.

Co znalazło się w porozumieniu?

Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z nich jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów na południu Libanu, które obecnie zajmuje, a na ich miejscu zostanie rozmieszczona armia libańska.