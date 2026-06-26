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Liban, Izrael i USA. Ważne porozumienie podpisane

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 czerwca (20:16) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 czerwca (20:17)

W Waszyngtonie przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali trójstronne porozumienie ramowe. Ten dokument wyznacza drogę do przyszłego porozumienia pokojowego.

Liban, Izrael i USA. Ważne porozumienie podpisane
(Autor zdjęcia: EPA/ATEF SAFADI) /PAP

Dokument podpisano po kolejnej, czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora.

 

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który był obecny na ceremonii podpisania porozumienia, podkreślił, że wciąż w tej sprawie pozostaje wiele do zrobienia.

Co znalazło się w porozumieniu?

Według serwisu Axios dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z nich jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów na południu Libanu, które obecnie zajmuje, a na ich miejscu zostanie rozmieszczona armia libańska.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Izrael Bliski Wschód

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