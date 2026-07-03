RMF24

Największy rosyjski portal z ofertami pracy HeadHunter publikuje ogłoszenia o pracy dla operatorów dronów do ochrony nieba nad Moskwą, bez wymagania wcześniejszego doświadczenia. Potrzebne są jedynie podstawowe umiejętności techniczne, a co najważniejsze - chęć rozwoju.

W ogłoszeniu internetowym napisano, że poszukiwani są kandydaci do jednostki ochotniczej o nazwie Combat Army Reserve Force, której zadaniem jest „zapewnienie bezpieczeństwa stolicy przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technicznych i systemów nadzoru” – donosi agencja Reutera.

„Będziesz pracować z najnowocześniejszym sprzętem zaprojektowanym w celu ochrony środowiska miejskiego” – czytamy w dokumencie.

Według opisu stanowiska osoba zatrudniona w charakterze operatora miałaby się zajmować przygotowaniem i obsługą dronów przed lotem, wykonywaniem misji rozpoznawczych oraz „wykonywanie lotów w celu zbierania danych, w dzień i w nocy”.

Kandydaci muszą posiadać jedynie „podstawowe umiejętności techniczne” i chęć rozwoju w tej dziedzinie. Jednak wynagrodzenie, zaczynające się od 150 000 rubli (około 1950 dolarów) miesięcznie, wypada niekorzystnie w porównaniu ze średnią w Moskwie, wynoszącą ponad 200 000 rubli.

Pozytywna kultura korporacyjna, wsparcie ze strony kierownictwa

W recenzji pracodawcy osoba z wpisem „Główny Inspektor” napisała: „Doskonały, zgrany zespół; ⁠były świetne możliwości rozwoju, pozytywna kultura korporacyjna, możliwość wyboru pracy odpowiadającej moim zainteresowaniom oraz wsparcie ze strony kierownictwa. Wynagrodzenie uzależnione od wyników, co oznacza, że ​​można zwiększyć swoje zarobki”.

Agencja Reuters nie zdołała ustalić, kiedy ogłoszenie o wakacie opublikowano po raz pierwszy, ale zaktualizowano je 1 lipca.

Ataki na Moskwę

W czerwcu Ukraina nasiliła ataki dronów na Moskwę. Przeprowadziła m.in. dwa ataki w ciągu trzech dni na dużą rafinerię ropy naftowej. Na jej terenie wybuchł pożar.

Należąca do koncernu Gazpromnieft rafineria, położona w odległości 15 km od Kremla, wytwarza paliwo dla armii rosyjskiej, zaspokaja również prawie 40 proc. zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę.

Według ukraińskiego portalu Ukrainska Prawda atak na te zakłady, był poważnym ciosem dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki.

Kreml w ostatnich dniach poinformował o podjęciu działań mających na celu wzmocnienie obrony Rosji przed tego atakami dronów.