​W 2025 roku globalne wydatki na broń jądrową osiągnęły bezprecedensowy poziom 119 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 19 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej na zbrojenia nuklearne przeznaczyły Stany Zjednoczone, ale rosnące nakłady notują także Chiny, Wielka Brytania i Rosja. Eksperci ostrzegają przed nową fazą wyścigu zbrojeń i wzrostem ryzyka eskalacji konfliktów.

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Wydatki dziewięciu państw posiadających broń jądrową osiągnęły rekordowy poziom 119 mld dolarów w 2025 roku.

Stany Zjednoczone wydały na broń jądrową 69,2 mld dolarów, co stanowi ponad połowę globalnych nakładów.

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Według najnowszego raportu Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej w 2025 roku dziewięć państw posiadających arsenały jądrowe przeznaczyło na ich rozwój i utrzymanie aż 119 miliardów dolarów. To najwyższy poziom od 2020 roku, kiedy rozpoczęto szczegółowe monitorowanie tych wydatków. Wzrost o 19 procent w stosunku do roku poprzedniego budzi niepokój wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.

Stany Zjednoczone liderem w wydatkach

Największym inwestorem w broń jądrową pozostają Stany Zjednoczone, które w 2025 roku wydały na ten cel 69,2 miliarda dolarów. To aż o 22 procent więcej niż rok wcześniej i więcej niż wszystkie pozostałe kraje razem wzięte. Wzrost ten wpisuje się w ogólną tendencję zwiększania wydatków wojskowych przez Waszyngton, co zdaniem analityków może być odpowiedzią na rosnące napięcia geopolityczne i wyzwania ze strony innych mocarstw.

Na drugim miejscu pod względem wydatków znalazły się Chiny, które przeznaczyły na broń nuklearną 13,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7 procent w porównaniu z 2024 rokiem. Zaskakująco, Wielka Brytania wyprzedziła Rosję, zwiększając swoje wydatki o 17 procent do poziomu 12,6 miliarda dolarów. Rosja, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, również zwiększyła nakłady na zbrojenia jądrowe o 6 procent, osiągając 9,5 miliarda dolarów.

Nowy wyścig zbrojeń nuklearnych?

"Zbliża się nowy wyścig zbrojeń nuklearnych" - ostrzegła ICAN. Rosnące inwestycje w broń jądrową mogą prowadzić do eskalacji napięć międzynarodowych i zwiększać ryzyko niezamierzonych konfliktów. Eksperci zwracają uwagę, że coraz więcej państw traktuje arsenały nuklearne jako kluczowy element swojej polityki bezpieczeństwa i narzędzie wpływu na arenie międzynarodowej.

W osobnym raporcie Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem podkreśla, że broń jądrowa zyskuje na znaczeniu jako narzędzie siły państwowej. Wzrost wydatków i modernizacja arsenałów jądrowych idą w parze z rosnącym ryzykiem błędnej oceny sytuacji i eskalacji konfliktów. Szczególną uwagę zwraca się na dynamiczny rozwój chińskiego programu nuklearnego, który może zmienić równowagę sił na świecie.

Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2017 roku, apeluje do społeczności międzynarodowej o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia i likwidacji broni jądrowej. Organizacja zrzesza setki podmiotów z ponad 100 krajów i od lat prowadzi kampanie na rzecz globalnego rozbrojenia.