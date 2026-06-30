Przeklinasz irytujące nakrętki? Tymczasem śmieci znikają z miast

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Wprowadzenie nakrętek przytwierdzonych do butelek przyniosło wymierne efekty. Wskazuje na to raport ze szwedzkich miast, z którego wynika, że liczba nakrętek zaśmiecających ulice spadła o 62 proc. Choć w aglomeracjach udało się osiągnąć sukces, dane ze szwedzkich plaż nie napawają optymizmem.

Widoczne efekty unijnej dyrektywy

Przytwierdzenie nakrętek do plastikowych butelek przyniosło efekty. Jak się okazuje, wdrożona przed dwoma laty unijna dyrektywa w tej sprawie, zmieniła miejski krajobraz. Na jej skuteczność wskazuje raport ze szwedzkich miast opublikowany we wtorek przez fundację Hall Sverige Rent.

Po dwóch latach od wejścia w życie przepisów w tamtejszych miastach odnotowano znacznie mniejszą ilość zaśmiecających ulice nakrętek. Z zebranych danych wynika, że ich liczba zmniejszyła się o 62 proc.

Organizacja, która dba o czystość terenów publicznych, wskazuje na olbrzymi sukces w aglomeracjach. Władze Szwecji mają w tym aspekcie ambitne plany. W ramach wdrażania dyrektywy dotyczącej tworzyw sztucznych jednorazowego użytku wyznaczono ważny cel: zmniejszyć ilość plastikowych opakowań zaśmiecających przestrzeń publiczną o 50 procent w perspektywie do 2030 roku. Punktem odniesienia dla tych wyliczeń jest 2023 rok.

Zanieczyszczenie plaż to wciąż problem

O ile tereny miejskie systematycznie zyskują na nowym prawie, wybrzeża i plaże wciąż zmagają się z powracającą falą zanieczyszczeń. Sytuacja na zachodzie Szwecji dowodzi, że poprawa jest niewielka. O ile w 2024 roku notowano tam średnio 144 nakrętki na każde 100 metrów wybrzeża, to w 2025 roku liczba ta spadła jedynie do poziomu 136 sztuk.

Zasadniczym problemem jest poważne zanieczyszczenie Morza Północnego plastikiem. Fale wyrzucają na brzeg śmieci spływające rzekami, a także odpady wyrzucane z przepływających statków. Sytuację wyraźnie komplikuje fakt, że Wielka Brytania, będąca poza strukturami UE, nie zobowiązuje producentów napojów, by stosowali przymocowane nakrętki.

Prowadzi to do sytuacji, w której starania Szwecji są osłabiane. Eva Blidberg, ekspertka Hall Sverige Rent, oceniła, że „potrzeba więcej wspólnych międzynarodowych wysiłków w celu ograniczenia plastiku w morzach i oceanach.”

Naukowcy szacują, że w morzach i oceanach zalega obecnie blisko 200 milionów ton plastiku i ilość ta rośnie. Tworzywa sztuczne opadają na dno morskie, gdzie powoli rozkładają się na niewidoczny mikroplastik. Drobiny te przenikają wprost do organizmów środowiska morskiego.