Protesty uczniów we Francji. Demonstracje poparcia w Paryżu

RMF24

W Paryżu trwają we wtorek dwie demonstracje poparcia dla ruchu licealistów. Do uczestników jednego z pochodów dołączył szef skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) Jean-Luc Melenchon. Związki zawodowe CGT wezwały do kolejnych akcji, które mają się odbyć 5 listopada.

Paryskie demonstracje rozpoczęły się po godz. 14. Z dwóch różnych punktów wyruszyły pochody, które na koniec demonstracji mają się połączyć. Wśród uczestników są politycy LFI, w tym Melenchon, który został powitany oklaskami.

„Macron i jego policja prowadzą z nami wojnę”

W jednym z tych pochodów, który wyruszył spod budynku ratusza w centrum miasta, pojawiły się hasła wrogie policji, a także oskarżenia pod adresem prezydenta Emmanuela Macrona.

„Macron i jego policja prowadzą z nami wojnę” - głosił napis na jednym z plakatów.

W pewnym momencie uczestnicy pochodu zmusili do odejścia agresywną grupę, która próbowała podpalić samochód. Do tej konfrontacji doszło pod okiem policji, która obserwowała scenę z pewnej odległości. Tymczasem minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez, który we wtorek odpowiadał w parlamencie na pytania posłów, ponownie bronił działań policji.

Kiedy demonstracje przebiegają w sposób pokojowy, policja nie prowadzi zatrzymań. Dochodzi do nich w razie nadużyć, gwałtownego przebiegu wypadków - przekonywał Nunez.

Postulaty protestujących

Obecna na paryskiej demonstracji szefowa związków zawodowych CGT Sophie Binet poinformowała, że związki chcą, by kolejne demonstracje i strajki, łączące różne postulaty, odbyły się 5 listopada. Chodzi o to, by „zmusić rząd do odpowiedzi na nasze żądania” - powiedziała Binet w wywiadzie dla telewizji BFMTV. Wśród tych postulatów wymieniła m.in. wycofanie się przez rząd z oszczędności budżetowych.

Wcześniej we wtorek ministerstwo edukacji poinformowało, że od początku protestów licealistów rannych zostało ponad 100 pracowników oświaty, w tym 20 - w miniony poniedziałek.