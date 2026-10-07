Prezydent Karol Nawrocki na ringu. Nagranie z legendą boksu podbija sieć

RMF24

W trakcie wizyty na Filipinach prezydent Karol Nawrocki wziął udział w treningu bokserskim z Mannym Pacquiao - słynnym filipińskim pięściarzem, jednym z najbardziej utytułowanych przedstawicieli tej dyscypliny na świecie. „To był zaszczyt szkolić Jego Ekscelencję Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski” – napisał na Facebooku Pacquiao.

Nagranie ze wspólnego treningu Nawrockiego i Pacquiao pojawiło się w środę w mediach społecznościowych - na Facebooku opublikował je filipiński mistrz boksu.

To był zaszczyt szkolić Jego Ekscelencję Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski. Mabuhay! (tradycyjne filipińskie pozdrowienie w języku tagalskim, które oznacza dosłownie „żyć” lub „niech żyje!” – przyp. RMF24.pl.) – napisał słynny filipiński bokser.

Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej fakt spotkania prezydenta Nawrockiego z Pacquiao.

Pacquaio - wielki mistrz boksu

Manny Pacquiao to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych pięściarzy; karierę zakończył w 2021 roku z bilansem 62 zwycięstw, trzech remisów i ośmiu porażek; zdobywał mistrzostwa w wadze muszej, junior piórkowej, junior lekkiej, lekkiej, półśredniej oraz lekkośredniej. Przed przejściem na emeryturę w 2021 roku został jedynym bokserem w historii, który zdobył tytuł mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych, w ciągu czterech dekad (od 1990 do 2020).

Filipińczyk angażował się również w działalność polityczną - w latach 2016-22 był senatorem. W trakcie swojej kadencji wspierał m.in. bezpłatną edukację i przywrócenie kary śmierci. Później bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. Po porażce w wyborach do senatu w 2025 roku ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu.

Wizyta Karola Nawrockiego na Filipinach

Prezydent Karol Nawrocki składa wraz z małżonką Martą Nawrocką wizytę na Filipinach. Wczoraj w stolicy w Manili spotkał się z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem Jr. W obecności obu prezydentów podpisano m.in. umowę międzyrządową dotyczącą współpracy obu państw w zakresie prawnym, obejmującą sprawy karne.

W środę spotkał się z uczestnikami V Polsko–Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT, odznaczył też sześć osób zasłużonych dla stosunków polsko-filipińskich – zarówno w ramach działalności gospodarczej, społecznej, jak i działalności charytatywnej na Filipinach.