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Pożar na zachodzie kraju. Ewakuowano blisko 1800 osób

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (12:20)

Około 1800 osób zostało ewakuowanych w piątek rano przez władze na zachodzie Niemiec z powodu pożaru, który dotarł już na odległość kilkuset metrów od zabudowań mieszkalnych – przekazała rzeczniczka władz lokalnych agencji AFP.

Pożar na zachodzie kraju. Ewakuowano blisko 1800 osób
zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Mieszkańcom Huertgenwaldu przy granicy z Belgią nakazano, by natychmiast udali się do ośrodka pomocy utworzonego w szkole podstawowej w sąsiedniej wsi Strass. Powiedziano im, by zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy, dowody tożsamości oraz lekarstwa.

Pożar w Niemczech przy granicy z Belgią

Liczący 9 tysięcy mieszkańców Huertgenwald leży przy granicy z Belgią.

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W czwartek poinformowano o dużej akcji służb niemieckich z powodu pożaru, który objął około 25 ha pobliskich lasów. Zamknięto drogę B399 w tej okolicy. Z płomieniami walczy około 300 osób. 

Do akcji gaśniczej zaangażowano też helikopter gaśniczy oraz dwa czołgi Bundeswehry. W lesie wycięto przecinki, by zapobiec rozprzestrzenianiu się żywiołu. Służby meteorologiczne podały, że na znacznym obszarze Niemiec jest bardzo sucho i występuje zagrożenie pożarami lasów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy pożar ewakuacja
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